Un bilan 2021 positif pour le tourisme dans Lanaudière

La 2e édition de l'événement-bénéfice Triptyque, au Centre culturel Desjardins, a permis d'amasser une somme de 126 780 $ dans le but de faire rayonner la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre de personnes. Plus de 700 personnes étaient présentes vendredi dernier pour célébrer la culture avec, entre autres, un spectacle des ...