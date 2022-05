Le Café culturel de la Chasse-Galerie lauréat du prix Rideau

Le Café culturel de la Chasse-galerie et la Ville de Lavaltrie ont reçu hier le prix RIDEAU Soutien municipal hier, lors de la soirée de la remise de prix.

La catégorie Soutien Municipal récompense les initiatives d’un diffuseur soutenu par sa municipalité qui lui permettent de contribuer au développement de son milieu en favorisant l’accès aux arts de la scène.

L’appui de la municipalité permet au diffuseur de proposer une programmation diversifiée et de qualité. Les finalistes et le lauréat ont été déterminés par un jury.

Le directeur général et artistique du Café culturel de la Chasse-galerie Philippe Cyr-Pelletier était présent hier soir pour recevoir cet honneur au nom de l'équipe.

L'équipe a remercié hier leur précieux partenariat avec la Ville de Lavaltrie pour leur soutien.

À propos

Depuis son ouverture en 2006, le Café culturel de la Chasse-galerie s’est taillé une place de choix dans l’industrie du spectacle. Avec une programmation artistique surprenante de par sa richesse et sa variété, une ambiance chaleureuse et intimiste, une qualité acoustique indéniable et des prix plus que compétitifs, cette entreprise coopérative est devenue un lieu culturel incontournable dans la région de Lanaudière.