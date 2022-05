Plus de 125 000 $ amassés pour le Centre culturel Desjardins

La 2e édition de l'événement-bénéfice Triptyque, au Centre culturel Desjardins, a permis d'amasser une somme de 126 780 $ dans le but de faire rayonner la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre de personnes.

Plus de 700 personnes étaient présentes vendredi dernier pour célébrer la culture avec, entre autres, un spectacle des Cowboys Fringuants et une performance de la chanteuse Rita Tabbakh.

Cet événement s'est fait attendre pendant plusieurs mois, car il était initialement prévu le 28 janvier 2022. C'est pourquoi, dès le début de la soirée, que les gens semblaient impatients de découvrir ce que le programme leur réservait.

Cette portion VIP de l’événement a plu à plusieurs personnes, en plus de permettre à la communauté de prendre part à la fête. Pour chaque billet VIP vendu, un billet était remis à la communauté grâce à une collaboration avec des organismes de la région qui prenaient part à l’événement.

«Nous travaillons à toujours mettre en place des actions qui favorisent l’accès démocratique à la culture et le soutien des artistes d’ici, et qui contribuent au rayonnement de notre belle région. Grâce à vous ce soir, nous amassons des fonds pour nous donner les moyens de continuer à jouer les entremetteurs entre la culture et la communauté», a dit au public Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins.

Des performances plus flamboyantes les unes que les autres se sont enchaînées dont la sympathique troupe lanaudoise Le Cirque Alfonse, la distribution du théâtre musical La Corriveau - La soif des corbeaux, qui s’installera au Centre culturel Desjardins en juillet 2022 pour une dizaine de dates, et la fanfare explosive Urban Science Brass Band.

«Cela fait chaud au cœur de constater la générosité et la solidarité de la communauté. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les gens qui ont contribué au succès de l’événement et qui ont permis de faire de cette édition une soirée mémorable, en plus d’atteindre tous les objectifs fixés», a lancé chaleureusement Claudine Harnois, présidente conseil d'administration du Centre culturel Desjardins.

Dans la photo (de gauche à droite): Daniel Lampron (directeur général de Patrick Morin), Nicolas Préville-Ratelle (associé de Ratelle), Claudine Harnois (présidente du conseil d'administration du Centre culturel Desjardins), Jean-Sébastien Martin (directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins), Marie-Éveline Préville et Luc Ratelle (Info-Logement) et Pierre Sasseville (directeur général d'Info-Logement).