Lancement de la 28e édition du Festival Mémoire et Racines

Le lancement de la programmation de la 28e édition du Festival Mémoire et Racines au lieu ce jeudi à 17 h, en live Facebook.

Il sera donc possible d'assister à distance au dévoilement des artistes qui seront présents du 27 au 31 juillet prochain. Il y aura même une performance du groupe Les Grands Hurleurs sur la page Facebook du festival.

Ce groupe a gagné le cœur du public québécois et international grâce à sa musique traditionnelle modernisée et accessible. Ainsi, le quatuor souhaite revenir aux sources en osant un son proche des instruments acoustiques avec des arrangements soignés et songés tout en demeurant organiques.

Avec l’intégration d’influences folk, classique, bluegrass, le groupe, qui a remporté trois Félix, saura surprendre et toucher les gens encore une fois avec ce trad enrichi. Les violons, la mandoline, la guitare, la contrebasse, les pieds et les riches harmonies vocales se marient afin d’explorer une multitude d’émotions.

L'écho des racines

Cette année, le Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies sera l'hôte de «L’écho des racines», un projet chorégraphique porté par La Sporée Sarah Bronsard, en co-création avec douze artistes danseurs et musiciens. Le projet se développe dans l’espace fertile entre deux traditions dansées qui sont le flamenco et la gigue québécoise.

Le jeudi 28 juillet à 19h30, lors de l'ouverture de studio qui présentera le fruit de la résidence, le public aura la chance de voir une étape de création et discuter avec les artistes, lors d’un échange avec le public.