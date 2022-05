Le temps du Festitrad approche

Pour sa 6 e édition, le Festitrad invite tous les amateurs de musique à découvrir la force du trad, du 19 au 21 mai prochains, à Saint-Jean-de-Matha.

Le Festitrad est présenté en collaboration avec Desjardins, Productions Synop6, la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et Dadgad Communications numériques.

Le coup d’envoi de la 6 e édition sera donné le jeudi 19 mai dans le cadre de la présentation d’un spectacle tout à fait gratuit de la formation Kavaz dans le stationnement de La Maison Louis-Cyr.

Le Festitrad propose 2 soirées de spectacles dans le Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha, transformé pour l’occasion en Cabaret Proxim.

Ainsi, le vendredi 20 mai, le duo Babineau-Chartrand, de même que les trios Grosse Isle et Bon Débarras se voudront en mettront plein la vue et les oreilles aux festivaliers.

Le samedi 21 mai, place au duo Alexander Kehler et Nicholas Williams, à Genticorum, ainsi qu'à The Swindlers. La soirée vise à faire se lever le public de sa chaise.

Plus dynamique encore, les ateliers du samedi permettront aux festivaliers une proximité et un échange avec les musiciens.

En plus de l’incontournable ateliers de violon, des chants marins et la présentation de quelques pièces de l’album Princes et Habitants avec Yann Falquet & Pascal Gemme sont aussi prévus au programme.

Grande nouveauté cette année, le Festitrad propose désormais un circuit touristique en autobus comprenant trois arrêts chez autant de producteurs agroalimentaires de la région.

Le Magasin de l'Abbaye, Qui sème récolte et la microbrasserie La Côte à Beausoleil seront prêts à recevoir chacun.

Notons que l’entrée est gratuite toute la fin de semaine pour les moins de 12 ans, sur présentation du billet à cet effet.

Soulignons aussi que camping et douches seront accessibles sur places.

Pour s'informer de tous les détails ou accéder à la billetterie consulter le site Web de l'événement à l'adresse festitrad.com ou joindre par téléphone le 581-981-8686.