Rencontre d'auteur pour les élèves de l'école primaire de la Source d'Autray

Grâce à une entente de développement culturel passée entre la MRC de D'Autray et Culture et Communications Québec, la Bibliothéque municipale de Lanoraie, Ginette-Rivard-Tremblay, a permis une rencontre entre plusieurs classes d'élèves de primaire et l'auteur Louis Lymburner.

Les étudiants de sept classes de l'école primaire de la Source D'Autray ont ainsi pu participer à un atelier animé par l'auteur, dont le quatrième tome de la série de romans est récemment paru.

Ce fût un succès pour l'initiative mise en place, qui à offert un échange apprécié de tous et qui prévoit déjà une prochaine rencontre, qui aura lieu le 19 mai, entre l'auteure Pascale Richard et les élèves de classes de 2 e et 3 e années.