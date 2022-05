Dévoilement de la programmation des «Jeudi Show» à Saint-Jacques

La Municipalité de Saint-Jacques a procédé au dévoilement de la programmation estivale des Jeudi Show.



Succédant au spectacle sur la butte, les Jeudi Show offriront six spectacles en plein air à partir du mois de juin et jusqu’en septembre.

Humour, country et hommages musicaux seront présentés à tous. Ce rendez-vous entre amis, en famille ou en couple se veut dynamiser la saison de l’été au parc des Cultures.



Plusieurs nouveautés seront offertes cette année, à commencer par la présence du Food Truck de l’Akabane qui sera sur place dès 16 h pour l’ensemble des spectacles.



« Les Jeudi show, c’est non seulement une offre culturelle diversifiée s’adressant à un public élargi, mais c’est aussi une expérience unique. En effet, vous pourrez en profiter pour savourer des aliments d’ici dans un endroit paisible et inspirant qu’est notre parc des Cultures. C’est un rendez-vous du 16 juin au 1 er septembre pour un total de 6 spectacles offerts par la Municipalité » a mentionné Josyanne Forest, la mairesse de Saint-Jacques.



« Nous pensons que les citoyennes et les citoyens seront ravis de la programmation qui réunit plusieurs styles en passant par l’humour et la musique. Il ne fera aucun doute que la Municipalité de Saint-Jacques brillera par son dynamisme et son rythme durant l’été. Bons spectacles à tous! » s'est exprimée Josée Favreau, directrice générale et greffière-trésorière.



Notons qu'il est possible de suivre la Municipalité sur les réseaux sociaux ou à travers le Jacobin municipal, afin de découvrir les dates de spectacles qui animeront l'ambiance de Saint-Jacques cet été.



Sur la photo, de gauche à droite, Josyanne Forest, mairesse de Saint-Jacques, Nicolas Rousseau, directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Montcalm, et Josée Favreau directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Jacques.