Les Vendredis en musique reprennent à Saint-Félix-de-Valois

Les Vendredis en musique reviennent en force cet été avec

quatre concerts sur la place de l’Église, à Saint-Félix-de-Valois.

« Nous sommes très heureux de vous proposer le retour en grand des Vendredis en musique avec quatre soirs de musique en plein air», souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Présentés par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et par le Groupe Bibeau, venez danser au rythme de la musique de vos artistes en vedette.

Programmation

15 juillet 20 h – Pur Sang Country Band

Ça va sentir le cuir et l’énergie western sera à son apogée pour cette soirée country endiablée avec un band complet dans la plus pure tradition country! C'est le groupe La Zicôcrik, gagnant local de Secondaire en spectacle 2020 fera la première partie.

22 juillet 20 h – Sainte-Cécile

Après le country, place au blues! Le Sainte-Cécile blues band vous en fera voir de toutes les couleurs avec ses cuivres et l’énergie du groupe dans un hommage à la musique soul, R&B, blues et swing. Venez faire le party au son des plus grands succès de James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Wilson Pickett, Ray Charles, etc.

19 août 20 h – Sylvain Cossette Live!

Sylvain Cossette n’a qu’une seule envie; partager son plaisir de réinterpréter les grands succès des 70s, 80s, Beatles, en plus des chansons marquantes de son parcours musical. Entouré de ses fidèles musiciens, il vous invite à venir vivre ce moment unique live.

26 août 20 h – Mélissa Ouimet

Melissa Ouimet nous invite à découvrir son univers au cœur du concert Sans tomber. Entourée de ses fidèles acolytes, elle raconte l’amour, le voyage et l’aventure entre le rock et un folk plus introspectif, comme si nous nous trouvions tous au bord d’un feu de camp.

Accès et stationnement

L’événement est gratuit et accessible à tous, selon les consignes sanitaires en vigueur. Notez qu’il est illégal d’apporter vos consommations d’alcool sur le site. Le stationnement sera possible du côté de la salle des Chevaliers de Colomb, mais la place de l’église sera fermée à la circulation.

Kiosques alimentaires

Des kiosques de vente alimentaires et de rafraichissement seront opérés par les organismes de la communauté. Les profits et les pourboires sont distribués parmi les organismes participants du programme d’Implication des organismes lors des activités.