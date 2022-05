Culture Lanaudière dévoile les 15 catégories donnant accès à des Grand Prix

Culture Lanaudière invite tous les acteurs et actrices du milieu culturel à s’inscrire, depuis le 9 mai et jusqu'au 17 juin prochain, à l’une des 15 catégories révélées pour recevoir des Grands Prix en cette 31 e édition.

Les disciplines sont toutes représentées et les intervenants et intervenantes qui supportent les arts et la culture de la région se verront aussi récompensés lors de cet événement annuel d'exception, qui met en lumière les talents, les projets et les contributions de notre écosystème culturel.



Suite à cet appel de candidatures, actif jusqu'au 17 juin prochain, c'est au début du mois de septembre 2022 que le jury final choisira les lauréats parmi les finalistes.

Ces derniers seront dévoilés lors du gala qui se tiendra le 30 septembre prochain au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny.



De plus, certaines catégories ont été modelées pour permettre d'offrir des bourses d'autant plus intéressantes. Entre autres, le Prix Arts de la scène qui inclut maintenant toutes les disciplines et le Prix Émergence – Arts de la scène qui offre tous deux des bourses plus élevées que les années précédentes.





Dévoilement des 15 catégories



Le Prix du CALQ – Artiste de l’année offre une bourse de 10 000 $ à un ou une artiste ou un écrivain ou une écrivaine qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes.

L’appel de candidatures pour ce prix prend fin le 13 mai prochain.



Le Prix Ambassadeur Web Télé-Québec offre une bourse de 1 500 $ à un ou une artiste, un artisan ou une artisane ou un collectif d’artistes qui s’est démarqué dans l’univers du Web.



Le Prix Robert-Lussier – Bénévolat offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle en ligne Le 4673, d’une valeur de 500 $ à un individu ou un groupe d’individus qui contribue bénévolement au maintien et au développement des arts et de la culture de la région de Lanaudière.



Le Prix Arts de la scène, en toutes disciplines, offre une bourse de 1 500 $ à un ou une artiste ou un collectif d’artistes qui s’est démarqué par l’excellence et la créativité de son talent. Ce prix est ouvert à toutes les disciplines des arts de la scène.



Le Prix Émergence – Arts de la scène, en toutes disciplines, offre une bourse de 1 500 $ à un ou une artiste, un groupe ou un collectif des disciplines des arts de la scène qui sont considérés comme des créateurs émergents.



Le Prix Arts visuels offre une bourse de 1 000 $ à un ou une artiste en arts visuels qui s’est démarqué de la communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent.



Le Prix Littérature offre une bourse de 1 000 $ à un écrivain ou une écrivaine qui s’est démarqué de la communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent.



Le Prix Éducation offre une bourse de 1 000 $ à un ou une artiste, un collectif d’artistes ou un organisme, de toutes disciplines, qui a réalisé un effort majeur auprès de la clientèle scolaire, de culture Lanaudière niveau primaire ou secondaire.

Le prix s’adresse aussi aux professeurs d’arts en institution publique ou privée.



Le Prix Patrimoine offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle en ligne Le 4673, d’une valeur de 500 $ à un ou une artiste, un organisme, une municipalité ou une MRC qui a mis sur pied un projet mettant en valeur le patrimoine lanaudois.



Le Prix Métiers d’art offre une bourse de 1 000 $ à un artisan ou une artisane qui s’est démarqué de la communauté artistique par l’excellence et la créativité de son talent. Tous les médiums utilisés sont acceptés.



Le Prix Partenaire culturel offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle en ligne Le 4673, d’une valeur de 500 $ à un organisme ou une entreprise privée ou publique qui a su se démarquer par ses projets, par son implication, son innovation ou son soutien dans le domaine culturel et artistique lanaudois.



Le Prix Innovation offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle en ligne Le 4673, d’une valeur de 500 $ à un ou une artiste, un collectif d’artistes ou un organisme culturel qui a réalisé un projet faisant preuve d’une vision artistique originale en regard de sa discipline.



Le Prix Municipalité culturelle offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle Le 4673, d’une valeur de 500 $ à une municipalité qui a su démontrer, par des efforts tangibles, qu’elle accorde une place de choix au fait culturel.



Le Prix Artiste autochtone offre une bourse de 1 000 $ à un ou une artiste autochtone, un collectif d’artistes ou un organisme, de toutes disciplines, qui s’est démarqué par la réalisation d’une œuvre mettant en valeur la culture autochtone, quelle que soit la discipline.



Le Prix Coup de cœur, offre un certificat cadeau de la Boutique culturelle en ligne Le 4673, d’une valeur de 500 $ à un candidat ou une candidate parmi les finalistes qui seront choisis par le jury hors région.



Pour déposer une candidature, consulter le Guide d’information sur le site de Culture Lanaudière à l'adresse culturelanaudiere.qc.ca et compléter l'un des formulaires disponibles en ligne.



Rappelons que la date limite pour soumettre une candidature est le 17 juin prochain, sauf pour le Prix du CALQ dont l’appel prend fin le 13 mai prochain.

Notons que les Grands Prix pour la culture de Lanaudière seront offerts par Desjardins, et que cette année ce sera une somme d'un total de 22 500 $ qui sera remise lors de cet événement.





Des partenaires fidèles



La Culture Lanaudière tient à remercier ses généreux partenaires qui reviennent à chaque édition pour récompenser les acteurs et actrices des arts et de la culture de Lanaudière.

Celle-ci adresse ainsi ses remerciements au Conseil des arts et des lettres

du Québec, à Télé-Québec, à Véronique Hivon, députée de Joliette, au Théâtre Hector-Charland, au Centre culturel Desjardins, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, au Musée d’arts de Joliette, à Mathieu Lemay, député de Masson, à Lucie Lecours, députée de Les Plaines, à Nadine Girault, députée de Bertrand, à Lise Lavallée,

députée de Repentigny, au Centre régional universitaire de Lanaudière, à François Legault, député de L’Assomption, à la Caisse d’économie solidaire, à Caroline Proulx, députée de Berthier, à Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, à Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, au Conseil des Atikamekw de

Manawan, ainsi qu'à la Société de conseil gouvernance plus.



Soulignons que les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière sont une initiative de Culture Lanaudière visant à souligner le travail des artistes, des artisans et artisanes, des bénévoles ainsi que des partenaires culturels. Ce gala participe à l’essor d’un secteur en pleine effervescence et contribue à renforcer l’identité et la fierté d’être Lanaudois et Lanaudoise.

Pour finir, il est possible de suivre Culture Lanaudière sur les réseaux sociaux ou d'accéder à son site Web à l'adresse culturelanaudiere.qc.ca ou encore de consulter le site Internet de la Boutique culturelle en ligne Le 4673.