Une nouvelle exposition s’installe à la Ruelle des artistes de Joliette

La nouvelle exposition Notre région, nos églises, installée à la Ruelle des artistes de Joliette le 6 mai dernier, s'intéresse à la place des églises dans le patrimoine de Lanaudière.

Les visiteurs et citoyens du centre-ville de Joliette ont été invités vendredi dernier au vernissage du photographe René Tieleman. Au cours de la soirée, les amateurs d’art ont pu rencontrer l’artiste et discuter des inspirations de ce dernier.

Les photographies sont mises en vedettes sur les murs de la ruelle des artistes, située entre le stationnement public Manseau et de la place Bourget, pendant toute la période estivale.

Selon René Tieleman, les églises tiennent une place précieuse dans notre patrimoine. «Chacune d’entre elles est différente, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. En bois, en pierre, un mélange des deux. Chaque église possède une architecture et un style propre à elle», explique-t-il.

En raison des conséquences sur le sort de celles-ci (fermetures, démolitions, reconversions), le photographe a voulu immortaliser ce patrimoine exceptionnel de la région à travers une exposition captivante.

«La Ruelle des artistes est un espace public inédit d’exposition d’art visuel qui met en lumière le travail prodigieux de nos créateurs tout en offrant un lieu animé et agréable aux citoyens et aux passants. Lors de votre prochaine visite au centre-ville, je vous incite fortement à y faire escale pour contempler les œuvres du talentueux René Tieleman», exprime Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

René Tieleman

Né à Montréal en 1955, René Tieleman a eu un coup de cœur pour la photographie dès l’adolescence. À l’âge de 22 ans, il construit sa première maison et y crée une chambre noire afin d’y développer ses œuvres photographiques. Depuis, il garde une forte attirance pour les paysages et les portraits, à prise de vue rapprochée ainsi qu’aux images artistiques et rues.