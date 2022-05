La pièce « Retrouvailles » de Marie Cantin présentée ce jeudi

La pièce Retrouvailles de Marie Cantin, qui sera présentée ce jeudi au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, fait ressortir un enjeu central du plan d'action de la Démarche régionale des ainés (DRA), les abus envers les personnes âgées.

La comédienne Marie Cantin devient autrice avec cette pièce solo. Elle y explore un thème peu abordé au théâtre qui est la maltraitance chez les personnes âgées.

Le public fera donc la connaissance de Jeanne à travers l’histoire de sa vie en plus de voir comment se développe la résilience d’un être humain. Un sujet sérieux pour une pièce de théâtre lumineuse.

Avec cette oeuvre, Marie Cantin ne veut pas simplement exposer une situation problématique, elle cherche aussi à faire partie de la solution avec l'art.

La pièce Retrouvailles de Marie Cantin aura lieu ce jeudi 12 mai à 19 h 30, au Carrefour culturel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Il est possible de réserver une place dès maintenant en composant le 450-759-7741, poste 232 ou par courriel à l'adresse [email protected]

Démarche régionale des aînés

La MRC de Joliette a initié en 2019 une démarche de planification régionale en lien avec les enjeux liés au vieillissement de la population de son territoire.

Malgré le contexte de pandémie, la MRC de Joliette et ses partenaires se sont dotés collectivement d’une vision d’ensemble et d’orientations pour mieux faire face aux défis à relever dans les prochaines années en regard de la population aînée.

Dans cette démarche régionale, la santé globale des aînés doit passer par une offre de soins et de services adaptés à leurs besoins pour favoriser le maintien dans leur milieu de vie et ainsi, leur permettre de rester aussi longtemps que possible acteurs de leur propre vie.