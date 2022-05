Un atelier sur la photographie d’oeuvres d’art avec un cellulaire

Un atelier sur la photographie d'oeuvres d'art à l'aide d'un téléphone intelligent sera donné le 19 mai par zoom et le 6 juin en personne, au Musée d'art de Joliette.

Photographier des oeuvres d’art avec votre cellulaire afin de reproduire une image le plus près possible de la réalité est un art en soi. Cette formation en deux temps permettra, tant aux artistes qu’aux organismes qui diffusent des oeuvres d’art, d’acquérir des notions pour produire une photographie de qualité, qui mettra les oeuvres en valeur.

Cet atelier s'adresse à ceux qui aimeraient prendre des photos de qualité professionnelle avec leur cellulaire pour ensuite les publier sur leurs médias sociaux, leur site internet ou pour garnir leur C.V. artistique.

La date limite pour s'inscrire est le 11 mai prochain. Le coût est de 45 $ pour les membres de Culture Lanaudière et 119,50 $ pour les non-membres.

Formateur:

Jean-Sébastien Perron a cumulé en photographie journalistique et scientifique un nombre impressionnant d'expériences. Sa double formation en photographie et en archéologie a orienté et enrichi ses recherches et ses travaux. Il a collaboré à des journaux et magazines québécois avec des reportages photographiques sur l'histoire, l'ethnologie et l'archéologie.

Il a effectué plusieurs séjours dans les parcs nationaux du Québec, rédigé un manuel sur la photo numérique en archéologie, enseigné la photo à l'Université Laval et dans des cégeps de Québec, collaboré avec le CELAT de l'Université Laval comme photographe et technicien de laboratoire. Il a enfin fondé en 1998 sa propre entreprise, les Studios Drakkar, qui se spécialise dans la formation et l'expertise en photographie.

Pour s'inscrire, visitez le site culturelanaudiere.qc.ca/formation/formation/61/la-photographie-d-oeuvres-d-art-a-l-aide-de-votre-telephone-intelligent?fbclid=IwAR3ryIUCZ1aqrBHOqYZxJAU87t2aP76-L_jlyOyE330jYw8LnWz_expCV1c