Une équipe de finissants en Techniques d’éducation spécialisée met sur pied la première édition de la Semaine interculturelle au Cégep à Joliette, avec l'aide de Marilène Poitras, enseignante en allemand.

L’évènement se tient cette semaine du 9 au 13 mai prochain et a pour but de promouvoir et sensibiliser à la diversité culturelle. La programmation de la Semaine interculturelle s’adresse en priorité à la communauté collégiale.

Plusieurs activités sont au rendez-vous. Aujourd'hui de 11 h 50 à 12 h 50, il sera possible d'entendre dans le hall du cégep plusieurs chansons provenant de différentes cultures.

Ce mardi il y aura un atelier d'apprentissage de la langue japonaise en plus d'une séance de tatouage au henné avec de la musique et du thé marocain.

Mercredi il y aura une lecture publique d'un livre par deux conteuses atikamekw et québécoise auprès des enfants de la garderie et des parents invités. Il y aura également une prestation musicale et un lancement d'un livre de recettes.

Ce jeudi il y aura un quiz Kahoot sur le parcours migratoire, un dîner et une discussion sur le racisme. L'ensemble de la population est cette fois-ci invitée à assister à la projection du film Bagages à 18 h, au local D-101-. L'activité est gratuite et est suivie d'une rencontre avec des personnes ayant vécu un parcours migratoire. Des collations et des breuvages seront servis.

Admission au Cégep à Joliette

Les étudiants désirant faire une demande d’admission en Techniques d’éducation spécialisée peuvent toujours le faire via le site Web du SRAM. La date limite pour soumettre votre demande au 3e tour est le 26 mai prochain.