La 5e édition de la fête interculturelle aura lieu le 21 mai

La 5e édition de la fête interculturelle du Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL), aura lieu le samedi 21 mai, de 13h à 17h ,au parc Louis-Querbes à Joliette.

LE CRÉDIL invite les citoyens à participer à l'événement pour un après-midi festif qui célébrera les différentes cultures et richesses de Lanaudière.

Sur place, il sera possible de visiter de nombreux kiosques mis sur pied par les représentants des différentes communautés culturelles de Joliette, en apprendre plus sur leur pays, goûter à des saveurs d’autour du monde et aller à la rencontre des gens.

Les performances musicales et artistiques de Black Bear (groupe musical atikamekw), Xue Bochica (troupe de danse colombienne), et Evrad (musicien et jeune centrafricain engagé), vous feront danser et voyager à travers les cultures d’ici et d’ailleurs.

Plusieurs activités pour enfants, incluant une station de maquillage et des jeux gonflables, seront au rendez-vous avec pop-corn! Des breuvages et des collations seront servis gratuitement sur place. Cette activité s'inscrit dans le programme Fêtes O Parc de la Ville de Joliette.

Horaire de la journée :

13h à 15h : visite des kiosques interculturels, activités pour enfants et collations

15h à 17h : performances musicales variées

Pour plus d'informations sur la fête, vous pouvez écrire à l'adresse [email protected] Pour accéder à la page Facebook de l'événement visitez le facebook.com/events/795028201463025?ref=newsfeed