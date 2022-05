Une 4e édition 100% lanaudoise pour le concours « Ton Aventure »

Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) a annoncé mercredi dernier que la 4e édition du concours Ton aventure sera marquée par des talents lanaudois.

Pour l’occasion, différents partenaires, intervenants et parents se sont réunis au Musée d’art de Joliette pour connaître les nouveautés de la campagne.

Cette nouvelle édition du concours sera 100% lanaudoise. Les trois aventures ajoutées sur le site Web ont été rédigées par Annie Gravel, autrice de la région.De plus, les histoires Nuit blanche et Dans les dédales de la ville sont illustrées par André Martel, illustrateur également lanaudois.

La deuxième partie du lancement était consacrée à des témoignages de jeunes et d’adultes utilisateurs du site. Ainsi, les invités ont pu prendre connaissance des bénéfices de l'outil Ton aventure.

Un site Web bien populaire

Au cours des trois dernières années, le site Web tonaventure.com a accueilli plus de 55 000 lecteurs! Le CREVALE est persuadé que la nouvelle édition sera à la hauteur des attentes des différents aventuriers.

« Ton aventure est un projet auquel le CREVALE a consacré beaucoup d’efforts et d’énergie. Il favorise le plaisir de lire et encourage les jeunes à maintenir leurs habitudes de lecture pendant l’été. C’est un outil précieux pour les intervenants et les parents », explique Caroline Camire, intérimaire à la direction générae du CREVALE.



Lors du lancement, plusieurs ont témoigné de leur appréciation du site Web. Mathilde Courchesne, 10 ans, le confirme. « J’aime beaucoup ce concours parce qu’on peut décider notre histoire et parce qu'on peut gagner des prix. C’est sûr que je vais y participer cette année », dit-il.

Les lecteurs courent la chance de gagner plusieurs prix en débutant une histoire entre le 4 mai et le 31 août 2022, et ce, uniquement s’ils la terminent avant le 30 septembre prochain. Tous les jeunes et organismes qui participent au concours recevront un certificat de persévérance.



Qu’est-ce que tonaventure.com?

Ton aventure a été créé pour inciter les jeunes à développer des habitudes de lecture. Le site est ludique et personnalisé puisqu’il permet aux jeunes de devenir, chaque jour, le héros de leur aventure. On retrouve aussi sur tonaventure.com des outils pour les intervenants, dont un guide d’animation.

Sur la photo, de gauche à droite: Elsa Poirier du CREVALE, Théo Mercier, lecteur, Annie Gravel, autrice, Stéphane Dignard, vice-président du CREVALE, Alain Raîche, représentant des caisses Desjardins de Lanaudière, partenaire principal de la 4e édition et Caroline Camiré, du CREVALE.