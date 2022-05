Une Tournée pour le rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

Après une édition virtuelle l’an dernier, le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle, le plus grand évènement culturel pour les jeunes du secondaire, sera de retour en présentiel et sa tournée arrivera au centre-ville de L'Assomption le 14 mai prochain.

Ainsi, du 13 mai au 4 juin 2022, six grands spectacles extérieurs gratuits auront lieu. Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes de la province de renouer avec le grand public et d’offrir une expérience unique et festive aux participant.e.s.

L'événement se produira sur une scène extérieure mobile qui sillonnera le Québec, à la rencontre des lauréats des quatre coins du Québec à bord du Mixbus Studio, un autobus complètement mirobolant et converti en scène mobile.



Un arrêt à L’Assomption

Le second arrêt de la Tournée se fera donc au centre-ville de L’Assomption, le 14 mai prochain, présentant les spectacles des lauréats des finales régionales des régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Estrie, et de l’Outaouais, auxquels les spectateurs pourront assister gratuitement.

Certains artistes professionnels dont le rappeur, Vendou, l’auteur-compositeur et interprète, Simon Kearney, et le danseur et chorégraphe, Alex Francoeur, ayant travaillé avec les plus grands, dont Ariana Grande, Jason Derulo, Tiesto et Sofia Carson, viendront partager la scène avec les jeunes artistes au cours d'un spectacle qui débutera dès 19 h 30.



Ouvrir les horizons des jeunes grâce à des artistes et des formations de renom



En complément des spectacles, le RVPQ est aussi l’occasion pour les jeunes de découvrir ou de cristalliser des passions grâce à un éventail de formations liées aux arts de la scène et à la culture.



En plus de permettre aux étudiant.e.s du secondaire de partout au Québec de fraterniser, l’évènement offre des formations sur mesure aux jeunes animateurs, techniciens, organisateurs, journalistes et participants libres issus du programme Secondaire en spectacle.

« Je suis soulagé et heureux d’enfin pouvoir, de nouveau, permettre aux jeunes d’interagir avec des artistes de métier. Ils pourront, entre autres, participer à des formations avec le rappeur Vendou, le danseur et chorégraphe, Alex Francoeur, et l’humoriste et animateur, Kevin Raphaël », s'est exprimé Louis-Philippe Lemay, directeur général du RVPQ.



Une édition bien particulière



« Nous avons dû faire preuve de beaucoup de créativité pour mettre sur pied un concept qui allait fonctionner, peu importe le contexte sanitaire », a confié Louis-Philippe Lemay.

« Nous sommes fiers d’avoir trouvé une formule permettant aux jeunes de renouer avec le public et, à la fois, rencontrer des artistes professionnels. On sait l’impact positif que ces initiatives ont sur la réussite scolaire et sur leur développement artistique », a-t-il poursuivi.

« Le RVPQ en tournée s’annonce légendaire, à la hauteur des efforts et du talent des jeunes participants.e.s et de leurs intervenants.e.s. Ce sont près de 240 écoles qui continuent de répondre présentes après deux ans de pandémie, soit presque l’entièreté d’une édition régulière de Secondaire en spectacle. 240 scènes où les jeunes peuvent s’éclater, être valorisés et motivés. C’est un exploit qui mérite toute une fête! », a expliqué Hélène Martin, directrice générale de la corporation Secondaire en spectacle.



Depuis plus de 25 ans



Rappelons que le Secondaire en spectacle fait toute une scène pour développer l’estime des jeunes, pour soutenir la motivation scolaire et pour faire rayonner la culture en français dans nos écoles, depuis maintenant plus de 25 ans.

Présent aux quatre coins du Québec, il permet à des milliers de jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène, que ce soit par des prestations, l’animation, la technique de scène, le journalisme et le volet Organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d’évènements.



Soulignons que la réalisation du RVPQ est rendue possible grâce à ses partenaires, à savoir le gouvernement du Québec, Long & McQuade, La Fabrique culturelle – Télé-Québec, Sports Laval, le Collège Letendre, le Mixbus Studio, le Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec, la Fédération des centres de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés, le FICG, le Camp chanson de Petite-Vallée, ainsi que la ville de Laval.

Mais encore le Collège de L'Assomption, la Ville de L'Assomption, le Centropolis Laval, le Cégep de Thetford, la Ville de Thetford Mines, la Ville de Drummondville, la Ville de Matane, l'École secondaire de Matane et la Ville d’Amos.

Saluons également la précieuse implication des intervenants socioculturels, enseignants, directions, coordonnateurs régionaux et bénévoles à la source de nouvelles amitiés et d’expériences marquantes depuis 1994.