Un atelier pour créer des lumières sur un vélo sera donné ce samedi

La bibliothèque municipale de Rawdon invite ce samedi les amateurs de science et de technologie à fabriquer des circuits et à créer des lumières sur un vélo dans le cadre du 24 heures de science.

Cette activité offerte en ligne le samedi 7 mai prochain, permettra aux jeunes de 7 à 12 ans d'améliorer leur vélo pour le rendre visible la nuit et permettre aux automobilistes et aux piétons de mieux identifier les cyclistes.

Les participants doivent venir chercher le matériel nécessaire avant l'activité, à la bibliothèque Alice-Quintal de Rawdon. Chaque participant aura à la fin de l'atelier des dispositifs lumineux.

L'inscription se fait par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450-834-2596, poste 7160. Un lien zoom vous sera acheminé la veille de l'activité.

Cette journée fait partie du 24 heures et plus de science qui consiste à offrir plus de 400 activités de science et technologie partout au Québec.

Des ateliers au mois de mai

Une conférence sera donnée virtuellement ce vendredi 6 mai sur les oiseaux communs. Il y aura une présentation des oiseaux avec photos, identification, chants, lieux fréquentés, périodes de présence, et anecdotes.

Ce samedi un atelier virtuel sur la biodiversité permettra de faire des liens entre les différentes classes d'animaux et l'environnement, tout en comprenant notre rôle dans la biodiversité.

Un concours de journalisme est aussi proposé pour les jeunes amateurs de science de façon individuelle ou avec leur classe. Il suffit d'écrire un article scientifique et de le soumettre par courriel avant le dimanche 15 mai à minuit, à l'adresse [email protected] Si l'enfant participe à un événement du 24 heures de science les 6 et 7 mai, il est possible d'écrire un texte sur ce qu'il a appris.

Plusieurs autres événements auront lieu durant le mois de mai. Pour consulter la programmation et pour s'inscrire, visitez le site science24heures.com/programmation/