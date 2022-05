Dévoilement de la programmation estivale de la Maison Rosalie-Cadron

La Maison Rosalie-Cadron propose cet été, en plus de ses expositions, une programmation d’activités et d’événements variés qui se veut plaire aux curieux ainsi qu'aux amoureux de l’histoire et des savoir-faire traditionnels.

Deux expositions estivales seront à l’affiche cet été.

Présentée par la Ville de Lavaltrie, la première exposition intitulée 350 e de la Ville de Lavaltrie : une histoire racontée par ses citoyens, proposera la découverte de portraits de sept personnages importants qui ont marqué l’histoire de la ville, illustrés par Lyne Charlebois, ainsi que par les objets et souvenirs des Lavaltrois.es qui ont été généreusement prêtés pour la durée de l’exposition.

La seconde exposition, Je suis lavaltrois.e, je suis artiste regroupe les œuvres d’artistes lavaltrois.es, ainsi que ceux qui l'ont été ou qui le deviendront prochainement. L'exposition met en lumière leur partage au public exprimant de quelle manière Lavaltrie les a influencés dans leurs créations.

Le vernissage aura lieu le 4 juin à 13 h 30 et que l'exposition sera accessible à tous gratuitement.

Aussi, cette même journée, une démonstration de sculpture sera offerte de 13 h 30 à 17 h, à travers laquelle l'artiste Michel Campeau sculptera la nouvelle enseigne de la Maison Rosalie-Cadron sous les yeux du public.



Festival, activités, nouveautés et record

Plusieurs activités seront proposées à la Maison Rosalie-Cadron cet été.

Ainsi, le 10 et le 24 juillet, ainsi que le 7 août, les enfants de 6 à 12 ans pourront participer à une visite suivie d’un atelier de peinture possible grâce à la boutique Les Moustarts. Notons toutefois que les places disponibles pour participer à cet événement seront limitées.

Le Festival Fou du Fil sera de retour cette année, du 26 au 28 août. Il sera alors possible de s'inscrire aux activités, comme le crochet et la frivolité, ou encore à des démonstrations de teinture végétale. Des nouveautés seront offertes, notamment un atelier de fabrication de mouche à pêche.

De plus, cet été la Maison Rosalie-Caron tentera d’établir un record, du plus grand nombre de personnes faisant du fléché en même temps.

Rappelons que la boutique propose des produits locaux, dont du savon artisanal, des confitures, des jouets de bois et autres.



Notons que la Maison Rosalie-Cadron, est située au 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie, et qu'elle est ouverte du 2 mai au 23 juin, du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, et à partir du 28 juin, le mardi de 13 h à 17 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.

Pour plus d'information, consulter son site web à l'adresse maisonrosaliecadron.org, la joindre par téléphone au 450 586-2727 ou encore la suivre sur les réseaux sociaux.