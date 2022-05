Une rencontre avec l'artiste Nadège Grebmeier Forget ce jeudi

Une rencontre avec l'artiste Nadège Grebmeir Forger aura lieu ce jeudi de 12 h 30 à 13 h 30, au Musée d'art de Joliette.

Durant cette rencontre, l'artiste présentera sa démarche, ses intérêts et comment ses divers mécanismes de production d'images se transforment depuis 2010. Elle expliquera également la manière dont tout ceci se traduit dans le travail présenté dans l'exposition.

La pratique artistique de Nadège Grebmeier Forget a tout d'abord pris la forme de performances qui mettent en jeu le corps et/ou la vidéo. Elle présente aussi quelques fois des numéros depuis son atelier à domicile, devant la caméra de son ordinateur.

Elle y conçoit des mises en scènes complexe et utilise l'écran comme une surface mijotant entre l'espace privé et l'espace public. Son travail questionne principalement la représentation de soi au sein d'installations et de dispositifs. C'est avec ceux-ci qu'elle utilise le potentiel d'objets, d'images et de matériaux pour se transformer.

Le geste d'accumulation est l'une des caractéristiques de son travail, selon le Musée d'art de Joliette.

Il sera possible d'apporter un lunch lors de la performance. Le coût d'entrée pour les membres est de 8 $, pour les non-membres c'est 15 $ et pour les membres FADOQ c'est 10 $.

Une réservation sera nécessaire pour assister à l'événement. Il est possible de le faire sur le site museejoliette.org/fr/activites/rencontre-dartiste-ngf/