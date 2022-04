Ginette Reno reçoit la Légion d’honneur de la République française

Ginette Reno, considérée Interprète phénoménale, personnalité d’exception et véritable légende de la chanson, a été nommée, aujourd'hui, chevalière dans l’Ordre de la Légion d’honneur de la République française, à l’occasion d’une cérémonie qui rassemblait de nombreux amis et membres de la famille de l’artiste au Sofitel Montréal Le Carré Doré.

C'est Sophie Lagoutte, Consule générale de France à Montréal, qui a décoré l’auteure, compositeure, interprète et comédienne qui célèbre aujourd’hui son 76 e anniversaire et compte soixante ans de carrière au Québec et au Canada, mais aussi en France et aux États-Unis.



La Légion d’honneur représente la plus haute distinction honorifique de la République française et l’une des plus connues au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’État pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d’activité.



« Cette nouvelle marque de reconnaissance me surprend et me touche profondément. Je suis fière de joindre aujourd’hui les rangs de tous les Québécois qui ont reçu cette décoration par le passé. Je remercie la France tout entière, son Président, ses institutions et ses citoyens, et bien sûr la Consule générale et toute son équipe. Enfin, je ne peux que remercier encore et toujours mon cher public qui m’a toujours été fidèle depuis toutes ces années et avec qui j’ai si hâte de renouer », s'est exprimée Ginette Reno.



Nommée officière de l’Ordre du Canada en 1982, chevalière de l’Ordre national du Québec en 2004, chevalière des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture et de la Communication en France en 2013 et récipiendaire de la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale en 2017, Ginette Reno voit cette nouvelle et prestigieuse distinction s’ajouter à celles reçues au fil de cette carrière remarquable.



Un grand retour sur disque cet automne



Ginette Reno annonce aussi aujourd’hui qu’elle effectuera un grand retour sur disque à l’automne 2022, quatre ans après la parution de l'album À jamais, certifié platine. Voilà donc un nouvel opus qui promet de s’inscrire dans la lignée des grands albums de l’icône qu’est Ginette Reno.



Rappelons que la Légion d’honneur fait partie du patrimoine national. Institution contemporaine, populaire, vivante, elle incarne des valeurs fortes liées à l’histoire de France.

La Légion d’honneur réunit des personnalités célèbres et des citoyens inconnus du grand public autour du mérite personnel au service de la nation. Chaque nouvelle promotion de décorés raconte la noblesse des actions individuelles ou des parcours professionnels et sociaux qui dessinent les contours de la grandeur collective.