Festival de Lanaudière 2022 : quand la région entière vibre sous les Symphonies

Le Festival de Lanaudière présente sa 45e édition, qui se veut à la fois résolument internationale et profondément enracinée dans Lanaudière, et qui se déroulera du 30 juin au 7 août prochains.

L'événement se veut être une édition sous le signe de la renaissance grâce à des étoiles internationales, à des artistes incontournables d’ici, à une nouvelle série de concerts, et au retour d’un public nombreux.

Fidèle à l’ambition initiale de son fondateur Fernand Lindsay, le Festival proposera des retrouvailles entre les artistes incontournables d’aujourd’hui et les amoureux de la musique, au coeur des chaudes soirées de l’été dans Lanaudière.

« Dans ce monde en bouleversement, la musique constitue un refuge d’humanité », s'est exprimé Renaud Loranger, le directeur artistique.

« Le Festival est un plaidoyer pour une renaissance par la culture et la beauté, pour une résurgence des valeurs de dignité et de bienveillance par un art intemporel. Si les épreuves que vit notre planète bouleversent les rapports de force et changent les modes de perception, la musique demeure un havre inébranlable d’authenticité », a-t-il poursuivi.

Cette année, le Festival présentera 14 grands concerts à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, dix concerts dans les plus belles églises de Lanaudière, ainsi qu'une nouvelle série Hors les murs mettant l’accent sur la relève et la richesse du terroir lanaudois.

Quatre projections gratuites de films musicaux à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay complèteront la programmation.

Autre nouveauté cette année, le Festival accueillera Benoît Brière, l’un des acteurs les plus aimés au Québec, en tant que porte-parole.

« Je suis honoré de devenir l'ambassadeur de cet événement que j’aime tant. J’ai eu le privilège de côtoyer le Père Lindsay grâce à l’implication de ma famille dans le monde musical et je sais d’expérience que les soirées d’été au Festival et dans Lanaudière n’ont pas leur pareil. Comme disait le Père Lindsay: la musique, l’été, c’est à Joliette que ça se passe! », a-t-il mentionné avec enthousiasme.



Programmation à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay

En ouverture du Festival, on retrouvera l’Orchestre symphonique de Montréal et son directeur musical désigné, Rafael Payare, de retour après le concert mémorable de l’été 2019, où il avait conquis tant le public que la critique, ou encore les musiciens.

À la veille de leur départ en tournée, ils se joindront à l’incomparable violoniste Hilary Hahn pour présenter les deux programmes qui les feront triompher en Corée du Sud.

Ainsi, le 30 juin, on pourra y découvrir L’Orchestre symphonique de Montréal et Rafael Payare magnifient Mahler. Cette soirée vise a être magique entre le lyrisme irisé du jeune Prokofiev et les méandres de l’âme mahlérienne, avec la célèbre Cinquième Symphonie. Le tout sera présenté par Hydro-Québec.

Le lendemain, le 1er juillet, le public sera convié aux Plaisirs d’été, où les évocations subtiles de Debussy côtoieront le génie expressionniste de Bartók, et les rythmes ensorcelants de Ravel. Une soirée aux couleurs de l’OSM, de l’été et de Lanaudière elle-même. Cette soirée sera présentée par la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

Le samedi 9 juillet, ce sera au tout du concert Mozart et Hamelin au sommet de proposer une rencontre inédite entre deux pianistes québécois incontournables, soit Charles-Richard Hamelin et Marc-André Hamelin. Jouant ensemble pour la toute première fois et se vouant une admiration mutuelle, ils auront comme partenaires exemplaires Les Violons du Roy et leur chef fondateur Bernard Labadie, dans l’exquis Concerto pour deux pianos. Un événement présenté par Power Corporation du Canada.

Le dimanche 10 juillet, sera sur scène Canadian Brass, quintette de cuivres le plus connu au monde, retrouvant le public de Lanaudière pour la première fois en 27 ans, dans un programme allant des Concertos brandebourgeois de Bach aux sommets du dixieland, en passant par quelques-unes des mélodies les plus connues et aimées de tout le répertoire.

Les 15, 16 et 17 juillet, l’orchestre allemand Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) entraînera les spectateurs dans un périple hors du commun autour de la musique de Beethoven, en exclusivité nord-américaine. Ces trois concerts, qui marqueront le retour des grands ensembles internationaux au Festival, jetteront un éclairage renouvelé sur un des plus grands génies musicaux de l’histoire, en faisant dialoguer ses symphonies avec la musique de ses prédécesseurs et contemporains.

Plus précisément, le vendredi 15, sera jouée La Troisième et la modernité, Symphonie no 3 en mi bémol majeur, opus 55, Eroica et œuvres de Paul Wranitzky. Présentée par Air Canada.

Le samedi 16, retentira La Cinquième et le tragique, Symphonie no 5 en do mineur, opus 67, soit la Symphonie du Destin, et œuvres de Cherubini et Méhul. Présenté par la Ville de Joliette.

Le dimanche 17, sera jouée La Sixième et l’hymne à la Nature, Symphonie no 6 en fa majeur, opus 68 Pastorale, et symphonie de Justin Heinrich Knecht. Présenté par Canimex.

Les 22 et 23 juillet, le réputé pianiste français Pierre-Laurent Aimard s’installera à l’Amphithéâtre pour une expérience se voulant hors du commun. En quatre blocs répartis sur une période de 24 heures, il livrera le Catalogue d’oiseaux d’Olivier Messiaen, monumental hymne à la nature qui traduit la beauté stupéfiante des paysages et la magie des chants d’oiseaux. À l’heure où le monde est préoccupé par la destruction de la nature, cet événement offrira un tour de force unique et jamais tenté au Festival. Présenté par le Gouvernement du Québec.

Par la suite, le 24 juillet, les membres actuels et de nombreux anciens de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette présenteront un concert-anniversaire prévu à l’origine en 2020 pour le 50e anniversaire de cet ensemble phare. Témoin de l’enracinement du Festival dans Lanaudière, l’événement s'animera de retrouvailles avec un orchestre qui s’est avéré une riche pépinière de talents musicaux pour le Québec entier. Le tout, en collaboration avec FADOQ Lanaudière.

Le vendredi 29 juillet, Rafael Payare et l’OSM présenteront Daphnis et Chloé de Ravel avec le Chœur de l’OSM et l'Ensemble choral du Festival, alors que le grand pianiste Jean-Yves Thibaudet fera ses débuts à Lanaudière dans le Prométhée de Scriabine. Une soirée sous le signe d’une autre première avec Elysium, l’œuvre à grand déploiement du compositeur québécois Samy Moussa, co-commande de l’Orchestre philharmonique de Vienne et du Festival de Lanaudière. Présenté par Desjardins.

Le samedi 30 juillet, William Christie et Les Arts Florissants proposent L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato de Handel. Celui qu’on surnomme le pape du baroque et son ensemble livreront, dans l’harmonie et le plaisir, l’unique ode pastorale du compositeur, dans leurs débuts au Festival et en exclusivité nord-américaine. Présenté par la Fondation Pierre Desmarais Belvédère et la Fondation Stéfane Foumy.

Le dimanche 31 juillet sont promis des feux d’artifice vocaux avec Rossinimania. Cette collection d’airs, de duos et de trios extraits d’opéras, sorte d’hommage amoureux à Rossini, sera interprétée par les ténors Lawrence Brownlee et Michael Spyres, lequel a ébloui le public lors de sa visite en 2019, ainsi que la mezzo-soprano québécoise Rihab Chaieb. Ils seront accompagnés par l’Orchestre Métropolitain (OM) sous la direction d’Ariane Matiakh. Présenté par La Presse.

Le Festival se termine avec l’OM et son chef Yannick Nézet-Séguin. Le samedi 6 août, place à Wagner épique! La soprano Christine Goerke, le ténor Brandon Jovanovich et la basse Franz-Josef Selig, trois des plus grands chanteurs wagnériens d’aujourd’hui, offriront le premier acte de La Valkyrie. Ce concert s’inscrit dans la foulée des retentissantes et mémorables versions de Lohengrin, en 2013, et de Parsifal, en 2017. Également au programme, la suite tirée du Pelléas et Mélisande de Debussy. Présenté par Desjardins.

Puis le dimanche 7 août, Nézet-Séguin et Grimaud en clôture fera dialoguer Mendelssohn et Schumann qui, chacun à sa manière, jettera le pont entre la forme classique sublimée de Beethoven et la démesure de Wagner. La rencontre sera passionnante entre Yannick Nézet-Séguin, l’OM et la sublime pianiste Hélène Grimaud, dans ses débuts au Festival. Présenté par Yamaha.



Concerts dans l’intimité des églises lanaudoises

La série de concerts, présentés par Desjardins, s’amorce le mercredi 6 juillet à l’église de Saint-Jean-de-Matha avec Suite et variations. Après 15 ans d’absence, le pianiste américano-israélien Inon Barnatan y exécute des œuvres de Bach, Rameau, Couperin, Ravel, et autres.

Le mardi 12 juillet à l’église de L’Assomption, l’exceptionnel pianiste joliettain Charles Richard-Hamelin révélera les univers d’émotions et de beauté de deux titans, deux étoiles au firmament musical, soit, Chopin et Ravel.

Les 13 et 14 juillet dans les églises de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Saint-Sulpice, la violoncelliste américaine Alisa Weilerstein donnera l’intégrale des Suites pour violoncelle de Bach, l’un des monuments absolus du répertoire.

Le mercredi 20 juillet 2022, à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare, l’excellent Quatuor Calder fera ses débuts au Festival dans deux quatuors de Beethoven.

Les 27 et 28 juillet, le prodigieux pianiste français Alexandre Kantorow sera en vedette. D’abord, à l’église de Saint-Barthélémy, il démontrera l’ampleur de son talent avec des pièces de Bach, Schumann, Liszt et Scriabine. Puis, le lendemain, il jouera à l’église de la Purification de Repentigny, en tandem avec l’immense baryton Matthias Goerne dans des lieder de Schubert.

Le 1er août à la Cathédrale de Joliette, le Festival braquera les projecteurs sur Marc-Antoine Charpentier avec un grand concert choral des Arts Florissants et William Christie, qui se consacrent depuis plus de 40 ans à ce compositeur emblématique du Grand Siècle.

Le 2 août à l’église de Saint-Paul-de-Joliette, cette fois en compagnie du violoniste Théotime Langlois de Swarte, révélation aux Victoires de la musique classique en 2020, William Christie et son clavecin inviteront le public à Une fête baroque.

Pour clore la série de concerts en églises, Les recettes de l’amour donneront toute la place aux airs baroques français et aux mélodies romantiques, le 3 août, à l’église de Saint-Norbert. La complicité de William Christie et des étoiles montantes que sont la mezzo-soprano Lea Desandre et le luthiste Thomas Dunford promet virtuosité, charisme, et finesse.



Grande nouveauté : Les concerts Hors les murs

Du 7 au 26 juillet, présentés par La Fabrique culturelle, cinq concerts au format inusité seront tenus dans des lieux sortant des sentiers battus. Pleins feux sur les artistes de la relève, enracinement dans le terroir lanaudois et découverte de la riche scène agrotouristique de la région seront au rendez-vous.

Le 7 juillet à la Résidence des Prairies, autour d’un feu de camp, Janelle Marina Lucyk, soprano, et Kerry Bursey, aux guitares, présenteront un mélange de chants d’inspiration folklorique mariant époques, styles, guitares anciennes, luths divers et théorbe.

Le 8 juillet à l’Alchimiste Microbrasserie, De Ligeti à Milhaud, en passant par Piazzolla et Karol Beffa, le quintette à vent Choros fera entendre des musiques de danse aux rythmes endiablés.

Le 19 juillet au Jardin des noix, que serait le répertoire standard des quatuors à cordes si on ne jouait que des compositrices? C’est la question que se pose un quatuor de musiciens de la jeune génération, menés par Alicia Choi. Au programme, on pourra y découvrir Fanny Mendelssohn, Germaine Tailleferre, Grażyna Bacewicz, Florence Price, et d'autres.

Le jeudi 21 juillet à La Courgerie, Rose Naggar-Tremblay, mezzo-soprano, lauréate du Concours OSM en 2021, sera accompagnée par un quatuor québécois des plus créatifs. Ils proposeront un vaste voyage musical passant de De Falla et Mahler aux compositeurs québécois d’aujourd’hui.

Le 26 juillet au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, Les musiciennes lanaudoises du Quatuor Claudel-Canimex offriront une fantaisie inspirée par le Père Lindsay, parsemée de ses coups de cœur musicaux et d’histoires racontées par le narrateur Maurice Rhéaume.

Les billets pour tous les concerts sont en vente dès aujourd’hui, le jeudi 28 avril, à l'adresse lanaudiere.org, ainsi qu'à la billetterie de la Place des Arts, joignable au 514 842-2112 et au 1 866 842 2112, ou encore à l'adresse placedesarts.com



Remerciements aux partenaires

Le Festival de Lanaudière souhaite remercier ses principaux partenaires qui contribuent directement au maintien des hauts standards artistiques et d’accueil de la clientèle, soit, le commanditaire présentateur Hydro-Québec, en collaboration avec La Presse, le gouvernement du Québec, Tourisme Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Joliette, Desjardins, Yamaha Musique, Power Corporation du Canada, Ratelle, Air Canada, Canimex, la Société de la Place des Arts, la Fondation J.-A. DeSève, la Fondation Azrieli, la Fondation Sandra et Alain Bouchard, La Fabrique culturelle, la ville de Notre-Dame-des-Prairies et les municipalités de la région dont Saint-Charles-Borromée, ainsi que ses nombreux partenaires du domaine de la culture, des médias, de l’hôtellerie et de la restauration.

Un Festival d'envergure pour Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est le plus important festival de musique classique au Canada. Fondé en 1978, il accueille d’année en année des concerts mettant en vedette certains des plus grands artistes de la scène nationale et internationale, principalement à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette et dans certaines des plus belles églises de la région.

Soulignons que le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).