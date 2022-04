Les étudiants du Cégep de Joliette présentent leur spectacle Détour 70

Le Département de musique du Cégep régional de Lanaudière à Joliette présentera le mercredi 4 mai, son spectacle annuel intitulé Détour 70, au Centre culturel Desjardins de Joliette.

C'est en rendant hommage aux succès musicaux des années 70 que les étudiants mettront en lumière leurs efforts et leur talent développé durant la dernière année.

Cinq groupes de musiciens, chanteurs et choristes présenteront en ordre chronologique un répertoire de chansons qui représentent cette décennie. Plusieurs styles musicaux seront joués tels que le rock, le progressif, le disco, le blues, la pop la musique québécoise.

Les billets au coût de 15 $ sont disponibles auprès des étudiants du département de musique ou en vente le jour même à la porte, en argent comptant seulement.

Pour en savoir plus, il est possible de s'inscrire à l'événement sur la page Facebook du département de musique. Pour voir les étudiants se pratiquer, plusieurs vidéos ont également été publiées sur leur page.

Depuis 2007, le département de musique du Cégep à Joliette présente des spectacles de calibre professionnel s’inscrivant comme un incontournable dans le parcours académique des étudiants et étudiantes du programme Techniques professionnelles de musique et chanson. Les étudiants et étudiantes, le comité étudiant ainsi que le corps professoral du département de musique travaillent en étroite collaboration pour faire de cet événement une expérience inoubliable.

Le spectacle Détour 70 aura lieu le mercredi 4 mai prochain à 20 h au Centre culturel Desjardins.