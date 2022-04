Michel Faubert présente un concert intime au Musée d'art de Joliette

Michel Faubert présentera son nouveau spectacle de contes intitulé Le chant du silence qui aura lieu le vendredi 29 avril prochain, au Musée d'art de Joliette.

Le chanteur chante seul et a capella dans ce spectacle mélangeant poésies, musiques et souvenirs.

Né à Choisy en 1959, Michel Faubert est un auteur, chanteur, conteur et metteur en scène associé à la mise en valeur artistique des patrimoines méconnus, tant québécois qu'acadien.

Cet artiste qui mélange avec aisance dans l'univers du folklore et l'underground montréalais, est aussi connu pour ses collectes et ses adaptations contemporaines de complaintes légendaires et de contes merveilleux.

Membre fondateur des Charbonniers de l’enfer, il a aussi été des aventures de Douze hommes rapaillés chantent Gaston Miron et Corps Amour Anarchie (PPS Danse) autour du répertoire de Léo Ferré. Il a huit albums et deux livres à son actif, dont une anthologie intitulée Contes aux éditions Planète Rebelle.

Le spectacle Le chant du silence aura lieu le vendredi 29 avril à 20 h au Musée d'art à Joliette. Les billets réguliers sont à 29,50$, pour les membres c'est 25,50$ et pour la jeunesse c'est 25,50$.