Loulou's casse-croûte: un restaurant haïtien situé à l'Assomption

Un premier restaurant haïtien, le Loulou's Casse-croûte, a ouvert ses portes le 3 avril dernier dans la Ville de l'Assomption, pour le bonheur des amateurs de la cuisine antillaise.

Une odeur de poulet et de sauce piquante vient tout de suite chatouiller le nez des consommateurs lorsqu'ils entrent dans l'établissement. Un des propriétaires du restaurant, Ralph Lorquet, accorde une attention particulière à la musique dans l'établissement. Il se rappelle d'un client qui est entré alors qu'il n'y avait pas de musique qui jouait. Il lui a dit:

« Nous les québécois, lorsqu'on visite un restaurant antillais, c'est comme si on prenait l'avion. On doit sentir la chaleur du sud avec votre musique et ce, dès qu'on entre dans votre établissement » a-t-il expliqué.

C'est pourquoi le co-propriétaire du restaurant accorde autant d'importance à la musique. « Si la musique s'arrête pendant que je sers une personne, je dois m'arrêter et en remettre. On veut que les clients sentent la chaleur des Antilles, avec l'aide de notre sauce piquante! », dit-il en riant.

Une entreprise familiale

Les propriétaires de ce restaurant font partie de la même famille, une famille forte et unie, qui souhaite faire connaître la culture haïtienne aux québécois.

L'idée d'ouvrir un restaurant trottait dans la tête des futurs propriétaires depuis longtemps. Ils attendaient seulement que leur tante Joanne Jean arrive au Québec pour faire d'elle leur chef cuisinière.

« Avant, elle travaillait dans un restaurant en Haïti. Dans notre pays, tout le monde sait faire à manger, mais il y a toujours quelqu’un qui se démarque, qui a une touche particulière et c'était elle. Lorsqu'elle a immigré au Québec, elle a pris des cours de cuisine et on a enfin pu ouvrir notre établissement », se rappelle-t-il.

Le nom du restaurant le Loulou's Casse-croûte est inspiré de la mère de Ralph Lorquet, Raymonde Sermot. « On lui a donné comme surnom loulou, car elle aime donner à manger aux gens. On évite de la faire travailler au comptoir, car elle veut toujours donner notre nourriture gratuitement aux clients. On lui a dit d'arrêter de faire ça pour éviter de tomber en faillite! », dit-il avec humour.

Le respect de la culture avant tout

Tous les repas sont servis en très grande quantité. C'est une question de culture selon le co-propriétaire du restaurant. « Dans la culture haïtienne on donne toujours de grosses assiettes. Chez nous, il fait 32 degrés à l’année longue, on a besoin d'énergie et en plus on peut manger beaucoup sans prendre du poids. On n'a pas besoin de faire des diètes, car le soleil brûle nos calories », explique-t-il.

Il est aussi normal de voir que le restaurant change son menu selon les jours de la semaine. C'est encore une fois une question de culture. En Haïti, selon le propriétiare, les gens prennent du bouillon le samedi soir. Ce bouillon sert à redonner de l'énergie aux personnes qui ont travaillé fort durant la semaine.

« On fait la même chose avec le fritay. On le sert à tous les jours, car chez nous on en mangeait toujours le soir avant de dormir. En Haïti, on le cuisine d'une façon très graisseuse, mais ici on a essayé de l'adapter pour le rendre moins graisseux », ajoute Ralph Lorquet.

Ce n'est pas un poisson d'avril

Loulou's Casse-croûte devait ouvrir le 1e avril, une erreur selon les propriétaires. En annonçant l'ouverture sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes croyaient à un canular.

« J'ai dû écrire à chaque personne individuellement pour leur expliquer que ce n'était pas une blague. Finalement, on a repoussé l'ouverture le 3 avril et plusieurs clients sont venus nous voir. Certains venaient seulement pour gouter, car ils ne croyaient pas qu'il y avait un véritable restaurant haïtien à l'Assomption », se rappelle Ralph Loquet.

Le restaurant est maintenant bel et bien ouvert et prêt à faire connaître la culture et la nourriture haïtienne aux gens de Lanaudière.

Le Loulou's Casse-Croûte se situe au 361, Boulevard de l'Ange-Gardien, à L'Assomption.