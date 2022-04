Le Théâtre La Caravelle propose une lecture publique des plus grands textes du dramaturge français, Molière

Lors de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le samedi 23 avril prochain, le Théâtre La Caravelle célèbrera le génie de Molière à la Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette, à travers une représentation qui débutera à 11h, et dont l'entrée sera gratuite.



Dans le cadre de cette Journée mondiale, du 400e anniversaire de naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-2022), fils de tapissier et l'un des plus grands auteurs dramatiques de l'histoire du théâtre occidental, le Théâtre en question propose une lecture publique des plus grands textes du dramaturge français.

Le directeur et metteur en scène du Théâtre La Caravelle, Sylvain-Alexandre Lacas, partagera avec ses comédiens des moments phares de la vie de Molière, sa troupe, ses oeuvres, et le public pourra goûter à cette langue du 17e siècle toujours aussi riche, au caractère avant-gardiste, incarnée par des personnages bigarrés, fruit d'une imagination débordante, d'un sens aigu de la répartie et du quiproquo.

Pendant sa vie, Molière s'est fait complice et serviteur audacieux d'un théâtre profondément humaniste, empreint d'un humour joyeusement caustique, désopilant, et aux jeux d'esprit intelligemment ficelés.

Grâce à la complicité des artistes du Théâtre La Caravelle, la jeune compagnie interprétera des extraits connus d'oeuvres, telles que Monsieur Pourceaugnac, L'École des femmes, Les Femmes savantes, Les Fourberies de Scapin et Le Médecin malgré lui.



Ce rendez-vous sera, de surcroit, une occasion de connaître plus avant le travail de la Troupe, dans le confort de la Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette.

Pour connaitre un peu mieux le Théâtre La Caravelle, visiter son site Web à l'adresse theatrelacaravelle.com