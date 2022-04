2 semaines de poésie, de musique et de performance sont prévues à Joliette

L’événement Joliette, résidence poétique, organisé en collaboration avec la maison d’édition Bouc, se tiendra du 5 au 18 mai 2022 dans plusieurs lieux de la ville de Joliette.

Le festival, qui en est à sa deuxième édition, avait eu lieu au printemps 2018 et avait dû être reporté pour l’édition prévue en 2020. Avec l’aide du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Joliette et plus de 50 partenaires publics et privés, la population de Joliette baignera dans la poésie québécoise durant 14 jours.

Rencontre avec la poète Maude Veilleux

Plus de 30 poètes et artistes seront invités durant ces deux semaines, dont la poète en résidence, Maude Veilleux. Originaire de la Beauce, cette artiste a publié trois recueils poésie aux Éditions de l’Écrou, dont Une sorte de lumière spéciale paru en 2019. L’écrivaine a aussi fait paraître deux romans chez Hamac. Elle s’intéresse aux définitions du réel et de la performativité.

« Nous sommes honorés de recevoir une poète pluridisciplinaire de cette trempe et de la faire découvrir aux résidents de la ville », dit Tanya Millette, impliquée dans l’organisation du festival depuis ses débuts.

Le territoire et la culture des Joliettains seront sources d’inspiration pour l’artiste afin d’écrire une œuvre inédite qui verra le jour en 2023. « Avec les mesures sanitaires et les annulations qui ont plané sur le domaine de la culture depuis 2 ans, nous avons réorganisé la répartition des activités du festival et avons misé un peu plus sur la création », rapporte fièrement Frédéric Généreux, coordonnateur de la résidence.

Les citoyens pourront donc rencontrer la résidente et discuter avec elle lors de séances de recherche et de création à la bibliothèque du Cégep de Joliette le 10 mai et au restaurant Ras le bol le 17 mai.

Conférences et table-ronde

Deux conférences et discussions seront aussi présentées. Le 15 mai, à la Bibliothèque Rina-Lasnier, c'est aux côté de Sébastien Dulude, poète et enseignant, que Maude Veilleux discutera de ce qui anime la poésie et ce qui la rend essentielle en 2022.

Une autre conférence intitulée De la création au recueil sera donnée au bistro-bar Le Melkior pour échanger sur le processus de création qui mène à un livre.

Aussi, un film tourné sur les rives de la rivière l’Assomption, réalisé par la poète et vidéaste Nina Bouchard, sera présenté lors du festival le 13 mai.

Plusieurs autres activités et rencontres sont prévues durant ces deux semaines de poésie, à Joliette.

Pour obtenir la programmation complète, visitez jolietteresidencepoetique.com