L'atelier MAJ-ique réunit les familles autour d'une exploration créative au Musée d'arts de Joliette

Culture Lanaudière et Tourisme Lanaudière ont rendu publique, le 6 avril dernier, une première étude spécifique au secteur culturel-touristique lanaudois. Cette étude s’inscrit dans une volonté des deux organisations régionales d’arrimer leurs efforts de développement touristique et culturel dans la région lanaudoise. Pilotée par la firme IDMRS, la réalisation de l’étude a demandé un grand nombre de rencontres auprès des intervenants concernés. Visant à identifier le fil conducteur qui relie les produits culturels touristiques, autant saisonniers qu’annuels, le contenu de l’étude se veut un levier de développement et un outil structurant pour l’ensemble des acteurs du milieu culturel-touristique. Les principales recommandations formulées visent à rendre l’expérience globale du visiteur complète, vivante et intéressante, notamment, en appuyant le milieu culturel-touristique, en améliorant l’expérience culturelle-touristique globale, en maximisant l’interconnectivité des actifs au bénéfice du touriste, en bonifiant l’expérience-client touristique, ainsi qu'en développant des occasions pour amener à maturité le potentiel culturel touristique latent. Selon Isabelle Demers, conseillère principale de cette étude chez IDMRS, la démarche a démontré le besoin essentiel du milieu de discuter de tourisme culturel, des réalités et besoins qui y sont liés. Elle a mis en lumière l’indissociable relation entre culture et tourisme-culturel et ouvre la voie à la réalisation de futurs travaux et initiatives sur le tourisme culturel dans la région. Pour Denis Brochu, directeur général à Tourisme Lanaudière, le contenu de ce rapport permettra de sensibiliser les diverses parties-prenantes quant au potentiel que représente la richesse de l’offre culturelle lanaudoise comme vectrice d’attraction touristique. Selon lui, les différents acteurs concernés, gestionnaires de lieux culturels, responsables municipaux, gardiens du patrimoine et acteurs régionaux doivent maintenant agir tous ensemble pour faire éclore cet immense potentiel. Dans la même lignée, la directrice générale de Culture Lanaudière, Andrée Saint-Georges, mentionne qu’attendue depuis plus d’une décennie, cette étude identifie le momentum à saisir pour développer et structurer l’offre culturelle- touristique.