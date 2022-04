L'atelier MAJ-ique réunit les familles autour d'une activité créative au Musée d'arts de Joliette

Le Musée d'arts de joliette (MAJ), présente l'événement Rencontre d’artiste, mettant en lumière Derek Liddington et ses oeuvres, qui se tiendra le samedi 9 avril prochain, de 14 h à 15 h 30, à même la salle d'exposition. Derek Liddington s’intéresse à la mémoire et à ses effets sur les perceptions. L'artiste se veut ainsi démystifier de quelle façon rendre ces effets tangibles à travers une œuvre et comment les faire vivre aux visiteurs. Rencontrer l’artiste permet de découvrir le lien qu'il entretient avec ses œuvres et tout ce qu'il peut avoir à exprimer quant à ses démarches artistiques entreprises pour chacune d'entre elles.