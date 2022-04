Un regard sur les œuvres de l'artiste Ann Duckett que la nature au 21e siècle fascine

Le travail de l'artiste-peintre québécoise, Ann Duckett, dont les œuvres fourmillent de vie, à travers la présence d'une source lumineuse omniprésente que même les paysages les plus sombres en contraste révèlent par quelques touches bien subtiles, appelle à être découvert plus largement encore à travers Lanaudière.

La paix se dégage de la majorité de ses toiles, offrant le spectacle d'une nature qui se sentirait presque épiée par notre regard, tant elle semble paisible sans que qui que ce soit ne prenne part à sa spontanéité.

Ann Duckett exprime une forme d'harmonie bien spécifique par le biais de médium tels que le pastel sec, la photographie et l'estampe, afin de rendre grâce à des scènes de nature, ses sujets de prédilections.

« Je joue avec le linéaire, les creux, la courbe, la couleur et la lumière et je travaille l’effet éphémère du visuel de la nature au présent » a expliqué l'artiste pour qualifier la tendance de ses techniques utilisées.



S'inspirer du sublime qui détonne pour que les regards s'étonnent

« Mon processus de création est basé sur l’exploration du "sublime dans la nature". Le sublime étant une qualité qui transcende le beau et déclenche un étonnement. Mon désir est de partager ma vision des différents éléments de la nature, propres à susciter cet étonnement, en travaillant autant au niveau figuratif qu’abstrait pour libérer la fonctionnalité visuelle et la révéler au spectateur », a livré avec précision Ann Duckett, à propos de son processus créatif.

« L’observation de la nature dans la région qui m’entoure, Lanaudière, avec l’intensité du sublime, le bouleversement émotif ressenti et la captation d’un instant présent unique, sont les principaux vecteurs qui m’animent et suscitent en moi le désir d’exprimer l’émerveillement et la reconnaissance de la beauté que j’absorbe » a t-elle ajouté.

Rappelons que le propre-même d'un artiste est d'exprimer ce qui l'anime intrinsèquement, livrant ainsi toute la richesse de son état sensible à celui qui se laissera à son tour touché une fois l'œuvre sous les yeux.

Ainsi, les neurones-miroirs, donnant accès à un processus d'identification, rendent alors plus palpables les sensations qui pouvaient ne pas être accessibles chez le spectateur avant la vue de la pièce artistique.

« Je tente, par mon art, d’attirer le regard de l’observateur et de l’amener à réfléchir sur la nature qui l’entoure pour que cette lecture devienne alors intéressante, intéressée et intrigante. Je veux explorer et partager cette beauté qui me transcende », s'est exprimée Ann Duckett, quant à la raison d'être de son travail artistique.

Les œuvres de l'artiste-peintre québécoise, colorées et expressives sont à découvrir sur son site Web à l'adresse annduckett.com. Notons que certaines de ses toiles sont aussi exposées sur la galerie d'art en ligne, le4673.ca