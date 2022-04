L'artiste Derek Liddington rencontrera son public en personne au Musée d'arts de Joliette

L'auteure-compositrice et interprète Geneviève Racette montera sur scène le 31 mars prochain à la Chasse-Galerie avec l'artiste Pelch. Son troisième album Satellite est sorti le 18 mars dernier et regroupe 9 chansons sous le thème de la réflexion à travers le cycle de l'amour. Récoltant plus de 2 millions d'écoute sur Spotify, la musique de Geneviève Racette en a touché plus d'un.