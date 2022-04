Souterrain remporte le Prix collégial du cinéma québécois 2022

Le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ), parrainé par Québec Cinéma, a annoncé samedi dernier que le film Souterrain, de la réalisatrice Sophie Dupuis, remporte le prix de son édition 2022.

Le film lauréat a été annoncé lors du café cinéma du PCCQ, au terme de deux rondes de délibération. C'est Xavier Douville qui représentait les étudiants du Cégep de l'Assomption. Ce long-métrage était le favori de la majorité des élèves participants.

Cette 11e édition du PCCQ marquait le retour des projections et discussions en présence dans la majorité des cégeps inscrits. La délibération nationale et toutes les activités qui l’entourent se sont également tenues en personne à Montréal. Au final, plus de 1000 étudiant.e.s ont visionné les 5 films en lice et ont voté pour leur film « coup de cœur » dans les 52 cégeps participants.

« Ce film, parfois oppressant et claustrophobe mais traversé de moments lumineux, montre le monde peu représenté des travailleurs des mines d'Abitibi. Le jeu des acteurs est incroyable, et fait ressortir autant le monde souterrain des émotions que celui des mines », explique un étudiant qui a voté pour Souterrain.

L’œuvre de Sophie Dupuis s’est démarquée parmi les 5 longs métrages qui étaient en lice, soit La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Beans de Tracey Deer, Les Oiseaux Ivres d'Ivan Grbovic et le documentaire Prière pour une mitaine perdue de Jean-François Lesage.

Un comité réunissant quatre spécialistes du cinéma a préalablement sélectionné les films finalistes, choisis pour leur qualité et leur capacité à générer la discussion. Pour cette 11eédition, les membres du comité de sélection étaient : Kathrin Kohlstedde, directrice de la programmation du Festival du film de Hambourg, Mario Fortin, président-directeur général des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, Ariane Fecteau, membre du comité de programmation du Ciné-Club de Jonquière, et Olivier « Bill » Bilodeau, directeur de la programmation des Rendez-vous Québec Cinéma.

Le Prix collégial du cinéma québécois permet aux étudiants de se sensibiliser au cinéma d’ici et de développer leur sens critique ainsi que leur habileté à défendre leur point de vue.