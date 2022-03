Geneviève Racette de passage à Lavaltrie

L'auteure-compositrice et interprète Geneviève Racette montera sur scène le 31 mars prochain à la Chasse-Galerie avec l'artiste Pelch.

Son troisième album Satellite est sorti le 18 mars dernier et regroupe 9 chansons sous le thème de la réflexion à travers le cycle de l'amour. Récoltant plus de 2 millions d'écoute sur Spotify, la musique de Geneviève Racette en a touché plus d'un.

L'artiste a pu collaborer avec plusieurs artistes reconnus tels que Pink, Gord Downie, chanteur du groupe de rock canadien The Tragically Hip et a chanté festival d'Osheaga avec City and Colours.

Elle a également récolté le prix d'artiste émergente de l'année au Canadian Folk Music Awards en 2020 pour son album No water, No Flowers. Après la pandémie, Geneviève s'est imposée comme une étoile montante sur les scènes musicales canadiennes francophones et anglophones.

Entourée de ses fidèles musiciennes, Geneviève propose aux résidents de Lanaudière de venir plonger dans un univers folk/pop le 31 mars à 20h00 à la Chasse-Galerie à Lavaltrie.