La réouverture du cinéma RGFM Joliette permet la projection du film Splendide Islande

L’historien Laurent Turcot propose au public de découvrir le Québec à travers la langue, les fêtes, le sport, la gastronomie et la médecine dans son essai L’Histoire nous le dira, qui sera disponible le 13 avril prochain. Qu’est-ce qui fait que le Québec est tel qu’on le connaît ? On pourrait dire que c’est grâce à sa culture, entre autres choses. Mais de quelle culture parle-t-on, exactement ? Il y a la langue québécoise avec ses sacres, ses accents, ses expressions. Il y a aussi la gastronomie avec sa poutine, son sirop d’érable et son fameux pâté chinois, qui, on s’en doute, ne vient pas de Chine.