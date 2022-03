Dévoilement des lauréats de la 25e édition du FIFEM

Le Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) dévoile les lauréats de sa 25 e édition, qui se déroulait du 26 février au 6 mars dernier.

En effet, le festival s’est clôturé hier et le Jury professionnel, présidé par la comédienne, animatrice et chroniqueuse Jessica Barker, ainsi que le Jury enfant ont dévoilé leur palmarès.

Les Prix décernés par le FIFEM sont, ainsi, le Grand prix de Montréal, le Prix du meilleur court-métrage, le Prix du public et le Prix d’interprétation de l’UDA.

Le Jury enfant, composé de Matis Bascoul, Daniel Espinoza, Agathe Huchard et Fleur Szymanski a remis le Grand Prix de Montréal au film coréen Les enfants vont bien du réalisateur Lee Ji-won pour son histoire touchante et originale, ses images inspirantes et ses personnages attachants.

Le Jury enfant a également attribué le Prix du meilleur court-métrage, présenté par Bloks Canada, au film québécois Mauvaises herbes de Claude Cloutier, pour son humour et son sujet d'une troublante actualité.

Le Jury professionnel, présidé par Jessica Barker et composé de la productrice Mylène Augustin de Black on Black Films et du réalisateur Alain Jacques a, pour sa part, décerné le Grand prix de Montréal au film français et tchèque Même les souris vont au paradis de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà, pour la direction artistique époustouflante ; pour avoir mis en scène avec brio une amitié plus qu’improbable ; pour avoir eu l’audace de parler de la mort avec légèreté et douceur, et pour une animation stop motion à couper le souffle.

Le Jury professionnel a, par ailleurs, décerné le Prix du meilleur court-métrage présenté par Bloks Canadale au film franco-géorgien La soupe de Franzy de Ana Chubinidze. Le Jury a souligné la technique d’animation très soignée ; la beauté des images très colorées ; l’humour et la poésie du scénario ; l’imaginaire débridé qui rejoint celle d’un enfant, ainsi que la construction de l’histoire pleine de rebondissements.

Le Prix d’interprétation de l’UDA, remis par le Jury professionnel également, a été attribué au comédien Gabriel Noël, pour son rôle dans le film québécois Marmotte intrépide de Miguel Lambert. Le Jury a soulevé la justesse de son jeu ; l’humour qu’il a insufflé à son personnage ; l’authenticité qu’il a donnée à sa mission, ainsi que la mélodie de son accent qui a su le charmer.

Le Prix du public, présenté par la Clinique d’Orthopédagogie Myriam Gagnon, est décerné au film qui récolte le plus grand nombre de votes du public parmi tous les longs-métrages, toutes sections confondues.

Ainsi, ce prix a été attribué au film d’animation français et tchèque Même les souris vont au paradis de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà.

Notons que le film est distribué par Niagara films, et est déjà à l’affiche dans les cinémas à travers la province.

Pour finir, le FIFEM tient à remercier le Consulat général de France à Québec ainsi que l’Ambassade de Lituanie et de Bulgarie à Ottawa, le Goethe-Institut Montréal et l’Istituto Italiano di Cultura pour leur soutien dans la présentation des films récompensés et sélectionnés lors de la 25e édition.