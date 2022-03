Monique Régimbald-Zeiber, lauréate d'un Prix du Gouverneur général en arts visuels, a récemment exposée au Musée d'art de Joliette

Alors que l’identité des artistes ayant remporté l’un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2022 (GGArts) a été dévoilé, en date du 2 mars, Monique Régimbald-Zeiber, figurant parmi ces lauréats, a récemment fait l’objet d’une importante exposition au Musée d'art de Joliette.

Cette exposition, qui retraçait 35 ans de carrière, s’est promenée à travers tout le Québec. Ainsi, l’artiste a confié à quel point cette exposition avait été marquante.

En effet, Monique Régimbald-Zeiber combine la littérature et la peinture. Ses œuvres se retrouvent dans plusieurs collections muséales au pays, et ses travaux sont exposés partout au Québec, au Canada, ainsi qu’en Europe.

Déjà, en 2014, l’Université du Québec à Montréal, lui a remis le Prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière.

Originaire de Sorel, celle-ci déploie avec talent son travail qui multiplie les références au corps et à la réalité des femmes. Elle y mélange leurs mots et leurs langages, au propre comme au figuré.

Ainsi passionnée, la lauréate venant d’être récompensée par le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques s'est vue honorée et applaudie.

« J’ai toujours eu le sentiment que nous étions devant l’urgence d’assurer la diffusion d’un travail comme celui de Monique Régimbald-Zieber, parce qu’il est féministe, parce qu’il aborde de larges espaces d’une pensée inclusive, parce qu’il s’adresse à des groupes « invisibilisés » par l’histoire, par la langue, par le pouvoir dominant.

Monique Régimbald-Zieber est un défi lancé à la peinture, à la pensée active, à la quête sans cesse réinventée du sens de l’art dans la société. Permettez-moi d’insister sur le fait que la peinture de Monique Régimbald-Zieber et ses écrits au ton unique et au potentiel impressionnant pour le développement de la pensée occupent un espace très important quant au sens à donner à notre culture visuelle » s'est exprimée Louise Déry, directrice, de la Galerie de l’Université du Québec à Montréal, et auteure de la mise en candidature des oeuvres de l’artiste.