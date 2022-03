Urgentologue le jour, pianiste professionnel le reste du temps, Mathieu Gaudet présente à nouveau son talent

Mathieu Gaudet présente le sixième volume de son Intégrale des sonates et œuvres pour piano de Schubert, Reliques, qui sortira le 18 mars prochain. Il s’agit d’un enregistrement qui rend justice à la force technique et à l’expressivité du pianiste.

Depuis une vingtaine d’années, Mathieu Gaudet poursuit une brillante carrière de pianiste, en tant que soliste, chambriste et chef d’orchestre. Un itinéraire professionnel jalonné de prestigieuses récompenses venant souligner l’exceptionnel talent de ce musicien atypique.

Rachmaninov, Brahms, Chopin, Schubert, Schumann… Son vaste répertoire le conduit à se produire régulièrement sur scène, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ses concerts sont diffusés sur les ondes de Radio-Canada et CBC. Très recherché comme chambriste, il collabore avec plusieurs ensembles et solistes, parmi lesquels Pentaèdre, la soprano Suzie LeBlanc, le violoniste Jean-Sébastien Roy…

Mathieu Gaudet détient une maîtrise du Conservatoire Peabody de Baltimore. Il est également diplômé de l’école Glenn Gould du Conservatoire royal de Toronto. En 2007, il obtient un doctorat en interprétation à l’université de Montréal, et, l’année suivante, une maîtrise en direction d’orchestre.

Mais ce n’est pas tout : il est également titulaire d’un doctorat en… médecine ! Et, entre deux concerts, il exerce en tant qu’urgentologue, à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville.



Une passion pour Schubert

Depuis 2019, ce passionné de Schubert s’est donné comme défi d’enregistrer l’intégralité de l’œuvre pour piano du compositeur autrichien, à raison de deux disques par année. Ainsi, une douzaine d’albums est prévue.



Le volume 1, Le premier romantique et le volume 3, La force du destin, ont été en nomination au gala de L’ADISQ. Ce sixième enregistrement comprend la Sonate n° 12 en la majeur, la Sonate n°14 en do majeur et la Danse allemande et écossaise. Composée en 1819 – Schubert est alors âgé de 22 ans – la Sonate n °12 a été écrite par amour pour une jeune femme.



C’est un véritable bijou, qui suscite émotion et admiration, une des sonates les plus populaires de Schubert. De la Sonate n°14 en do majeur, nommée Reliquie, le Menuetto et le Rondo sont restés inachevés. Pour les compléter, Mathieu Gaudet s’est appuyé sur les travaux d’un spécialiste de Schubert, Paul Bakura Skoda (1927-2019) à qui il voulait rendre hommage.



Avec cet enregistrement, l'artiste poursuit son ambitieux projet en hommage à Schubert, pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Notons que le pianiste est représenté par Analekta, la plus importante maison de disques classiques indépendante au Canada.

En effet, fondée en 1987 par François Mario Labbé, elle a réalisé plus de 700 albums, enregistré au-delà de 200 musiciens parmi les plus en vue au pays et a reçu de nombreux prix.

Aussi, à ce jour, les œuvres au catalogue d’Analekta atteignent près de 500 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion en continu à l’échelle internationale.