Dévoilement des nouvelles activités du mois de mars au Musée d’art de Joliette

Le Musée d’arts de Joliette dévoile ses nouvelles activités artistiques qui prendront vie durant le mois de mars, avec la venue du prinptemps.

En effet, le dimanche 13 mars prochain à 14 h, ce sera la Lecture et performance de Vicky Sabourin, qui sera mise en lumière.

En effet, depuis quelques mois déjà, les visiteurs du musée ont l’opportunité d’expérimenter sur place ou à la maison le coffret d’odeurs de Vicky Sabourin.

À partir d’objets symboliques, collectionnés par son oncle et sa grand-mère, tous les deux décédés, l’artiste a créé un coffret composé d’éléments olfactifs, d'images et d'objets qui éveillent la mémoire.

Profondément sensible, le recueil de textes qui accompagne le coffret témoigne de son rapport à la mort, des émotions qu’elle suscite, et du réconfort que l’artiste puise dans les traces matérielles.

Aussi, la lecture en un long souffle se veut un moment sensible et performatif. Voilà un autre moyen de souligner par le rituel les différentes étapes du deuil.

Notons que l’activité est en ligne, et de, gratuitement, toutefois, une inscription est requise.

De plus, cette lecture et performance, est une présentation de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

Pour seconde activité, il s’agit d’une rencontre avec l'artiste Eve Tagny, qui sera vécue le jeudi 24 mars, de 12 h 30 à 13 h 30.

Ainsi, dans le cadre de cette rencontre, l'artiste présente son travail, sa démarche, ses inspirations ainsi que ses réflexions sur les enjeux soulevés par l’exposition en cours au MAJ, Dessiller : s’ouvrir au hors-champ.

Notons cette fois que la rencontre se fera sur place au Musée, avec un prix différent selon si l’on est membre ou non du musée.

Aussi, les inscriptions requises sont là encore requises, et il s’agit à nouveau d’une présentation de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

L'Atelier MAJ-ique, sera la troisième activité et se produira le dimanche 13 mars, de 10h30 à 12h.

Il s’agit d’une Création par les 5 sens! Et s’il était possible de peindre une ambiance sonore, de sculpter une œuvre comestible et même de dessiner une odeur?!

Ce questionnement donnera place à une série d’activités, à la fois inusitées et enrichissantes à découvrir.

Autre présentation de l’atelier MAJique, le dimanche 27 mars 20, de 10h30 à 12h, ce sera au tour de Créature gravée, en compagnie de l’artiste Fanny Mesnard, de partager des preuves de talent.

En compagnie de cette artiste multidisciplinaire, c’est une découverte de la gravure en creux qui devient accessible. c’est à ainsi à l’aide de la répétition de motifs, que le public sera amené à ornementer sa créature hybride…

Il s’agit d’un événement sur place au musée, dont les inscriptions sont requises et le prix varie selon s’il on est membre du MAJ ou non.

Notons que chaque rendez-vous de l'atelier MAJ-ique propose trois stations qui permettent d'explorer une thématique ou une technique de 3 façons différentes.

Aussi, cet atelier s'adresse aux enfants de 5 ans à 12 ans, accompagnés d'un adulte et chaque enfant doit y être inscrit.

À nouveau, l’atelier MAJ-ique est présenté par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

Les visites commentées : Le Grand tour, seront quant à elles, proposées le jeudi 24 mars 2022, à 14h, directement au Musée.

Soulignons que celles-ci sont inclus dans le prix du billet d'entrée, qu’aucune réservation n’est requise.

De plus, il est possible de visiter les expositions temporaires et permanentes, sans réservation, et chacun à son rythme et en toute convivialité, en compagnie de l'une des guides les plus expérimentées.

Il est aussi disponible les visites des expositions temporaires, prévues le dimanche 27 mars 2022, à 14h, au MAJ, elles-mêmes incluses dans le prix du billet d'entrée et sans réservation requise.

En effet, l’on peut effectuer un survol des expositions temporaires en compagnie de la jeune guide Clémence, à travers une visite de 90 minutes s'adressant au grand public.

Pour finir, sont aussi à découvrir, les Expos en cours, sur le thème du cadre et du hors-cadre, interpellant sur l’idée intrigante qui amène à se demander : que voit-on réellement?

Il est alors possible de visiter les expositions temporaires de la saison jusqu'au 15 mai, ainsi que jusqu'au 24 avril pour Le chant de la forêt de DaveandJenn.

Pour toute information, ainsi que pour les inscriptions, se référer au site Web du Musée d’arts de Joliette.