Une série d’animation conçue pour les jeunes Québécois

Le duo Piano Forte, composé d’Océane Jourjon à la voix et de Danny Bédard au piano, en a mis plein la vue au point de remporter les grands honneurs, lors de la finale locale de Cégeps en spectacle, à Joliette. « Piano Forte a livré une solide prestation en présentant au public trois compositions d’Océane. Le jury les a choisis pour l’audace de leur création, la justesse vocale et pour leur intensité scénique », explique Simon Champagne, conseiller à la Vie étudiante et coordonnateur de l’événement.