Nouvelle exposition à la Ruelle des artistes

L’exposition Paysages impossibles de l’artiste franco-québécois Jean-Baptiste Morand se déploie dans la Ruelle des artistes du 3 février au 1 er mai 2022.

Ses 16 œuvres singulières destinent les visiteurs à une échappée extraordinaire au plus profond de leurs rêves.

Paysages impossibles

L’artiste a produit cette réalisation en double exposition avec une « toy camera », appareil permettant de saisir des clichés réels et irréels.

Le processus de développement aboutit à la fusion des photographies sur la partie exposée.

De ce procédé résultent des prises de vue majestueuses qui résonnent d’émotion pure.

Les images amènent à s’éprendre de la dualité entre fiction et réalité, à caresser ses rêves et à retracer le vécu de l’artiste, qui a traversé l’Atlantique pour s’établir à Joliette.

D’origine française, l’artiste a mis le cap sur sa nouvelle contrée afin d’explorer son art à travers les paysages québécois et canadiens. Formé en arts plastiques, il œuvre en photographie argentique et numérique depuis plusieurs années. Depuis plus de dix ans, il réalise notamment cette série de photographies.