De la musique de Noël sous les Chandelles

Assister à un Concert de Noël est déjà un grand Moment, mais imaginez venir l'entendre.

Un grand medley des plus beaux airs de Noël, des Ave Maria... Célestes, la suite pour orchestre du Ballet « Casse-Noisette », l'Alléluia de Handel, le Minuit Chrétien, l'Enfant au tambour, Greensleeves, Plus près de toi mon Dieu, une pièce surprise et le Magnifique concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo Corelli ... dans une Église uniquement illuminée de chandelles sous la grandeur et la douceur des Violons, et vous vous demanderez alors s’il peut exister un Concert de Noël aussi beau et aussi magique.

S’il est de ces instants dans la vie que l’on ne peut plus jamais oublier, ce Concert pourrait bien être l’un de ceux-ci.

Quelle Ambiance alors que celle qui s’offre devant notre regard éblouit !

Et dans cette ambiance tout imprégnée de lueurs et de sérénité, imaginer s’élever une Musique qui n’a plus rien de terrestre, une Musique qui laisse dans le cœur des auditeurs un sentiment de bonheur, capable de toucher l’âme et de la soulever.

Jamais peut-être, ce soir-là, Musique de Noël ne vous aura paru aussi féerique et aussi lumineuse.

Voilà ce à quoi est convié l’auditeur de ce concert de Noël unique, qui entendra cette Musique intemporelle par des musiciens exceptionnels… Que forme le quatuor à cordes Ambitus.

Venez écouter dans une atmosphère paisible et inspirante, sous la douce lueur des chandelles, des œuvres qui parlent le langage du cœur et qui feront naître en vous un état d’émerveillement et de sérénité.

Cette merveilleuse soirée hors du temps et remplie d’une beauté particulière aura lieu le dimanche 19 décembre à 20 h en l’église Christ-Roi, 330, rue Papineau à Joliette. Admission 30 $ Argent comptant).