Le Festival et Concours de musique classique de Lanaudière est de retour

Dès aujourd’hui, les jeunes musiciens de 5 à 25 ans peuvent s’inscrire en vue du 60e Festival et Concours de musique classique de Lanaudière.

Au fil des ans, la fierté du Festival et Concours s’est transmise à travers le talent de plus de 35 000 jeunes artistes exceptionnels, dont certains sont aujourd’hui reconnus internationalement tels Charles-Richard Hamelin et Angèle Dubeau.

Pour souligner les 60 ans de l’événement, celui-ci présente une toute nouvelle identité visuelle moderne et inspirante !

Célébrer la musique depuis 60 ans

Depuis 60 ans, le Festival et Concours est une expérience enrichissante et formatrice qui offre aux jeunes musiciens de 5 à 25 ans la possibilité de développer leur potentiel musical grâce aux commentaires constructifs des juges.

Pour tous les professeurs de musique, il a été et est toujours un événement important pour stimuler l’apprentissage de la musique.

Le Festival et Concours a toujours fait partie de la tradition lanaudoise et reste pour plusieurs anciens participants un passage formateur autant qu’un excellent souvenir de jeunesse.



Pour souligner cet anniversaire important, plusieurs nouveautés font leur apparition au sein du concours. D’abord, l’inscription se fera entièrement en ligne sur le nouveau site web du Centre culturel Desjardins.

De plus, la direction artistique prendra cette année une toute nouvelle orientation, puisqu’elle sera assumée par le Festival de Lanaudière, une collaboration qui met en valeur la synergie des acteurs culturels de Joliette au profit du développement artistique régional.

Parmi les participants qui offriront une prestation au gala, quatre seront sélectionnés pour jouer lors d’une classe de maître offerte gracieusement par le Festival de Lanaudière.

L’évènement se tiendra devant le grand public le 23 avril 2022 dans le foyer de la salle Rolland-Brunelle et sera suivi d’un récital-conférence donné par les artistes de la classe de maître.

Plus de 10 000 $ en prix !

Le volet Concours offre cette année plus de 10 000 $ en bourses.

Les classes pour solistes et musique de chambre pour les participants de 14 ans et plus sont les plus généreuses avec une 1re grande bourse de 1 500 $ offerte par Les entreprises Battisti, une 2e bourse de 1 000 $ offerte par Ratelle, une 3e grande bourse de 750 $ offerte par Info-Logement et 7 bourses de 300 $.

L’ensemble gagnant de musique de chambre recevra un enregistrement studio offert par le département de musique du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.



Plusieurs autres bourses seront remises, pour des montants variant entre 100 et 1 000 $ en plus d’occasions uniques, pour les jeunes musiciens, de jouer en compagnie d’ensembles tels que l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette et la Sinfonia de Montréal.