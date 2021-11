Prix Lanaudois emporté par les Jardins Villageois de Saint-Damien

C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que les membres du comité des Jardins Villageois de Saint-Damien ainsi que leurs bénévoles ont accueilli le Prix MONARQUE dans la catégorie AGRICULTURE DURABLE ET DE PROXIMITÉ.

Lors du Gala lanaudois de l’action climatique, le 25 novembre dernier, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a dévoilé les projets gagnants pour les prix Monarque permettant de mettre en valeur les meilleures initiatives environnementales lanaudoises.

Via l'implantation de jardins comestibles en suivant les principes de l'agriculture biologique, les Jardins villageois encouragent les citoyens de Saint-Damien à produire de façon durable leurs fruits et légumes.

Ils donnent aussi l'opportunité aux personnes sans espaces autour de chez eux de profiter des bienfaits d'un potager collectif et d'apprendre davantage à cultiver leur propres aliments.

Les Jardins Villageois vont au-delà de la logique des jardins communautaires en prônant une culture du partage.

Les collaborations établies avec la municipalité, les entreprises agricoles de proximité et les autres initiatives locales (La Ruche, l'Abri-bouffe, Saint-Damien Territoire Nourricier, la Corporation de Développement), Les Jardins Villageois de Saint-Damien se démarquent comme une initiative citoyenne innovante et inclusive qui a réussi à rassembler une grande diversité d'acteurs au sein de même de son territoire partageant les mêmes valeurs d'accès à une nourriture saine et locale tout en respectant l’environnement.

Fortement motivé par le rayonnement qu’apporte ce prestigieux prix MONARQUE pour leurs projets, Les Jardins Villageois de Saint-Damien invite les citoyens à se joindre au mouvement collectif en suivant leur page Facebook