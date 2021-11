Changement de garde au conseil d’administration du Musée d’art de Joliette

Le conseil d’administration du Musée d’art de Joliette a profité de sa récente assemblée générale annuelle pour nommer de nouvelles personnes à certains postes-clés.

Après quatorze ans d’excellent travail à la présidence du conseil d’administration du MAJ, Monsieur Yvan Guibault a le sentiment du devoir accompli en constatant la maturité et la santé de l’organisme ; il laisse ainsi sa place à Monsieur Emmanuel Préville-Ratelle comme nouveau président du CA.

Les autres nouveautés concernent Madame Annie Genois, qui prend le rôle de 1ère vice-présidente, en remplacement de Monsieur Jacques Brassard qui quitte le CA après 8 ans de loyaux services, ainsi que Monsieur Pierre Bellerose, qui devient 3e vice-président et Madame Jennifer Brazeau, qui prend le poste de secrétaire, anciennement occupé par Emmanuel Préville-Ratelle. Soulignons également la nomination récente de Monsieur Domenico Simonetti, nouvel administrateur depuis juin 2021.

« Après près de quinze ans à la présidence du Musée d'art de Joliette, j’estime qu’il est temps de passer le flambeau à une nouvelle personne qui saura continuer de faire avancer notre organisme. Au cours des dernières années, le MAJ a accru la qualité et la fréquence des expositions. Le budget annuel est passé de 600 000 $ il y a quinze ans à près de 2 M$ aujourd’hui. De quelques employé.e.s à temps plein à mon arrivée, l’équipe permanente en compte aujourd’hui plus d’une vingtaine. Je suis certain qu’en tant que nouveau président, Emmanuel Préville-Ratelle contribuera au plein développement du Musée au cours des prochaines années. Il hérite d’un organisme exceptionnellement bien géré, ce que le travail rigoureux du comité d'audit confirme mois après mois», déclare Yvan Guibault, président sortant du conseil d’administration du Musée d’art de Joliette

Liste des membres du CA du Musée d’art de Joliette en date du 3 novembre 2021 :

Emmanuel Préville-Ratelle

Avocat, Ratelle avocats & notaires

Président nommé en octobre 2021 (sur le CA depuis 2014)



Annie Genois

Dermatologue, Hôpital Pierre-Le Gardeur (Terrebonne)

Clinique Médicale Angus (Montréal)

1ère vice-présidente nommée en octobre 2021 (sur le CA depuis 2020)



Dave Dupuis

Conseiller en ressources humaines agréé, Président – Dupuis RH

2e vice-président depuis septembre 2016



Pierre Bellerose

Consultant, président du MT Lab, incubateur en tourisme et culture

3e vice-président depuis octobre 2021 (sur le CA depuis 2021)



Jennifer Brazeau

Directrice générale, Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Secrétaire depuis octobre 2021 (sur le CA depuis 2021)



René Martin

Comptable professionnel agréé, président de Martin & Savoie, CPA inc.

Trésorier depuis janvier 2012



Luc Beauséjour

Conseiller municipal de la Ville de Joliette

Administrateur depuis novembre 2013



Françoise Boudrias

Mairesse de Sainte-Mélanie

Administratrice depuis novembre 2015



Daniel Grégoire

Avocat, Ratelle avocats & notaires

Administrateur depuis avril 2017



Jacques Houle, c.s.v.

Prêtre, membre de la communauté des Clercs de Saint-Viateur de Joliette

Administrateur depuis janvier 2020



Raphaël Melançon

Président de Trafalgar Stratégies

Administrateur depuis avril 2021



Denyse Peltier

Enseignante à la retraite, conseillère à la Ville de Repentigny

Administratrice depuis septembre 2014



Jean-François Racine

Homme d’affaires, Pièces d’autos M.R. inc.

Administrateur depuis février 2012



Domenico Simonetti

Retraité, président-directeur général, Bradcon Ltée

Administrateur depuis juin 2021