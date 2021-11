Du petit art dans Lanaudière

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente, du 19 novembre au 19 décembre 2021, l’exposition Petits formats.

Celle-ci rassemble les œuvres d’artistes professionnels et amateurs de différentes disciplines. Un point commun dans cette diversité de techniques et de styles : un format de 8 x 12 pouces maximum.

Une occasion pour dénicher un cadeau de Noël unique à l’approche des fêtes de fin d’année. Les visiteurs y découvriront les œuvres de 40 exposants : Louise Bariteau, Carmen Beaupré, Jocelyne Bellemare, BGALI, Guylaine Charest, Céline Charette, Alexandra Collin, Danielle Corriveau (Corrivo), Isabelle Côté, Julie Couture, Denis DeLeclerc, Laurence Delisle, Elaine Fafard-Marconi, Lucie Fréchette, Raymond Gauthier, Carine Génadry, Ariane Khalfa, Claudel Lacroix, Gérard Laperrière, Christian Larochelle, Murielle Larochelle, Sophie Lavigne, Roselyn Le Cours, Johanne Lépine, Noëlline Marineau, Nancy Martel, Hélène Monlong, Lucie Nadeau, Nadia Nadège, Elisabeth Paré (Parel), Michèle Parent (AimPée), Diane Patry (Moustik), Francine Rivest, Maria Isabel Rodiguez, Cristine Rolland, Louise Ruelland, Murielle Sauvé, Jacqueline Tourigny, Catherine Venne et Gigi Wenger .



Parmi les techniques présentées : aquarelle, céramique, collage, dessin, estampe, fer forgé et verre fusion, gravure : eau-forte et collagraphie, huile, photographie, sculpture : en bronze, sur pierre, Paverpol et haut-relief, techniques mixtes, tissage et broderie.

Les artistes présenteront également des produits dérivés de leurs œuvres : cartes de souhaits (reproductions et originales), carnets de notes et décorations. Les artistes Laurence Delisle et Elaine Fafard-Marconi seront sur place le dimanche 5 décembre de 14 h à 17 h pour rencontrer les visiteurs.

Pour plus de détails, consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com .