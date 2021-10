Contrer l’intimidation grâce à la lecture

Le Marie-Terre a pour mission de rendre la création artistique contemporaine accessible à tous les publics en démocratisant les arts et la littérature.

La dernière mission du Marie-Terre n’est nul autre qu’un projet dans l’objectif de sensibiliser les jeunes à l’intimidation.

Le projet multidisciplinaire Des drapeaux porteurs d’espoir est un livre écrit par Marie-Soleil Roy et avec des illustrations d'Annie Carla Di Lalla afin d'illustrer un monde marquant l’imaginaire des enfants.

« Ces outils sont autant d’éléments pour faire participer les jeunes à la réflexion sur l’intimidation, et ce, en l’abordant de manière douce et ludique. Le Marie-Terre est reconnu comme un organisme de médiation culturelle, mais nous souhaitons de plus en plus servir les causes sociales », mentionne Marie-Soleil Roy, cofondatrice du Marie- Terre.

D’ailleurs, l’organisme présentera des ateliers partout dans la région auprès des organisations intéressées.

Les organisations intéressées à recevoir l’atelier en 2022 (le calendrier est déjà complet pour l'automne) sont invitées à faire une demande auprès du Marie-Terre.