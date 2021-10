Grands Prix Desjardins de la culture : Chrystine Bouchard, finaliste du prix Éducation

C’était un grand jour pour toute la communauté culturelle enfin réunie, en présentiel, dans le cadre de la 30e édition du gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière, le vendredi 8 octobre.

Mais c’était aussi une récompense bien méritée pour Chrystine Bouchard, finaliste dans la catégorie du prix Éducation pour son projet de chansons interactives, Chante pour découvrir, destiné aux tout-petits (18 mois à 4 ans).

Avec son approche de musicothérapeute, Madame Cricri a lancé récemment un deuxième album, Chante pour voir, dans le cadre d’un vernissage musical interactif unique en son genre . Le projet Chante pour voir a vu le jour grâce à une bourse décernée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en 2021.

Le premier album, Chante pour découvrir, a déjà fait une entrée remarquée dans les classes préscolaires et en garderies. « Chante pour découvrir a été accueilli de façon très positive et on en redemande », souligne avec fierté Madame Cricri.

Vous pouvez écouter dès maintenant les chansons sur toutes les plateformes de streaming musical notamment Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon et YouTube pour en savoir plus sur les aventures qui attendent les personnages de l’album de chansons interactives, Chante pour voir.