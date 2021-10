Partir en voyage au cinéma de Joliette

Il est difficile de voyager en raison de la pandémie de COVID-19, mais ne vous inquiétez pas il est possible de le faire.

Le 20 octobre prochain, Les Aventuriers Voyageurs présentent le nouveau film Inde du Sud.

Description du film: « Yves et Loréanne partent à la découverte du Sud de l’Inde, ce pays extravagant aux mille réputations qui n’épargne aucun de nos cinq sens. L’heureux duo s’est donné deux mois et demi pour parcourir la pointe du pays afin d’y faire la rencontre de ses cultures diversifiées, y découvrir son histoire et ses trésors cachés. Sillonnez avec eux 13 destinations tout à fait uniques à travers villes, villages et oasis naturels. On dit que l’Inde ne se raconte pas : elle se vit. Êtes-vous prêts à en vivre de toutes les couleurs? » .

Le film est réalisé par deux réalisateurs québécois, Yves Charbonneau et Loréanne Natola, qu’on suit à travers un voyage des plus extraordinaires.

Il est toujours possible de se procurer des billets afin d'assister à la présentation qui aura lieu le 20 octobre au Cinéma RGFM.