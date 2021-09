Saint-Félix-de-Valois: Des trousses de lecture pour les tout-petits

La ville de Saint-Félix-de-Valois met en place une belle initiative pour encourager la lecture chez les plus jeunes.

Au total, c'est une soixantaine de trousses de lecture(dizaine de livres avec fiche pédagogique, jeux, références sur une multitude de thématiques sur les grandes expériences de vie des enfants) qui seront disponibles pour les enfants entre 12 mois et 9 ans.

On viserait aussi à mettre l'emphase sur: "Trois grandes catégories se sont dégagées soit les thématiques pouvant répondre aux besoins particuliers des parents, le deuil, le divorce, les visites chez le docteur, le dentiste, l’hôpital, le déménagent, l’entrée à l’école, un deuxième enfant, l’heure du coucher, etc. Les acquis nécessaires à l’école telle que les formes, les couleurs, les contraires, les notions d’avant et d’après, le poids et les mesures, les nombres, etc., finalement les sujets les plus demandés: les 5 sens, les saisons, le temps des pommes et des sucres, les dinosaures, les pompiers, la police, etc".

Pour pouvoir profiter des trousses de lecture, vous n'avez qu'à vous rendre à la bibliothèque municipale au 4863, rue Principale. Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de la municipalité.