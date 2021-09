Plan d'action culturel à Rawdon

La ville de Rawdon a décidé d'agir afin de préserver les arts vivants en vie dans la municipalité.

À l'occasion des Journées de la culture du 25 septembre dernier, la municipalité a annoncé le plan d'action culturel 2021-2023 pour faire valoir la richesse culturelle.

Le maire Bruno Guilbault était très fier de l'annonce: ''La plus belle preuve est certainement le projet majeur du Quartier du citoyen qui évolue et qui verra le jour dans les prochaines années. Le Quartier du citoyen va permettre de faire vivre la culture sous toutes ces formes, avec la nouvelle bibliothèque ainsi que des espaces de diffusion et d’exposition pour tous''.

Le plan d'action se décline en trois volets:

Développer et soutenir la médiation culturelle;

Maximiser la découverte et l’accès à la culture et aux arts rawdonnois;

Reconnaître et faire reconnaître Rawdon comme étant une municipalité à destination culturelle.

Il est possible d'obtenir plus de détails sur le site de la ville de Rawdon.