Une façon originale d'initier les enfants à la musique

Mélanger musique, plaisir et apprentissage voilà la mission que c'est lancé la musicothérapeute Chrystine Bouchard connue sous le pseudonyme de Madame Cricri.

Elle a décidé de faire découvrir la culture aux tout-petits à travers deux albums aux concepts totalement différents.

Le premier Chante pour découvrir est un livre/CD accompagné de textes et d'images afin d'activer le cerveau des jeunes.

Chante pour découvrir a été accueilli de façon très positive et on en redemande -Chrystine Bouchard

Le deuxième Chante pour voir est plus porté sur le développement de l'attention et du mouvement chez l'enfant afin: d'initier le jeune enfant au rythme par des activités de mouvements, de gestuelles et par des vitamines corporelles rythmiques.

Le 19 septembre dernier, elle a lancé le projet dans un événement aux jardins de la Maison Antoine-Lacombe, à Saint-Charles-Borromée où les enfants ont pu assister à un vernissage musical.